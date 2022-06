Von Oliver Hochkeppel

In der Musik erreicht man nie den Zustand endgültiger Weisheit. Jeder Musiker bleibt ein Suchender, der sich immer wieder neu beweisen muss. Vielleicht deshalb hat sich der Augsburger Pianist Tim Allhoff für sein neues, achtes Album von Morla inspirieren lassen, der riesenhaften, weisen Schildkröte aus Michael Endes Buch "Die unendliche Geschichte". Auf der gleichnamigen CD geht es jedenfalls auch um das lange Reifen von Gedanken, um den Ursprung und das Wesen des eigenen Seins, wie es dieses Buchwesen umtreibt, das Berg und Prophet zugleich ist. So wirkt das Album wie eine Reise zurück zu den Stationen von Allhoffs musikalischer Karriere.

Bekannt wurde Allhoff als Jazzpianist mit seinem eigenen Trio. Mit Preisen wie dem Neuen Deutschen Jazzpreis 2010 oder dem Echo Jazz 2011 sogar als einer der renommiertesten des Landes. Doch bevor er am Münchner Richard-Strauss-Konservatorium seinen Jazz-Abschluss gemacht hatte, war er mit klassischer Musik aufgewachsen. Der wendet er sich nun wieder verstärkt zu, wie schon sein von glänzenden Kritiken begleitetes erstes Soloalbum "Sixteen Pieces Of Piano" 2020 andeutete. Zuletzt hat er auch Teile des Debüt-Albums der als Shooting Star gefeierten Sopranistin Fatma Said arrangiert und sie auch auf dem Album wie auf der Bühne begleitet.

Ist das nun also Jazz, Pop oder Klassik?

Auf "Morla" finden sich nun Felix Mendelssohn-Bartholdys "Schäfers Klagelied" op. 67/5, Bachs Orgelsonate Nr. 4 BMV 528 und mit "Schumanns Exploration" eine Improvisation über ein Stück aus dessen "Album für die Jugend." Freilich nicht wie von einem klassischen Pianisten gespielt. Allhoff verwandelt die Stücke zu seinen ganz persönlichen, stiloffenen Impressionen. Umgekehrt lässt er die durch die verschiedensten Einflüsse von Radiohead und den Beatles bis zu Miles Davis geprägten eigenen Kompositionen hier verblüffend klassisch klingen. Mal fast aufreizend meditativ ("Namiko"), mal als rasend pulsierende "Gigue", mal mit verfremdetem Klavierklang und modernen Jazzharmonien ("Waters"), mal in wogendem Moll ("Melancholia"). Immer steht das Melodische im Vordergrund, und wenn er sich auf vier der 16 Stücke vom Leonkoro Streichquartett oder dem Geiger Niklas Liepe begleiten lässt, klingt es fast wie Filmmusik.

Ist das nun also Jazz, Pop oder Klassik? Allhoff ist das zu kurz gedacht: "Ich tue mich immer schwerer damit, mein künstlerisches Schaffen in ein bestimmtes Genre einzupassen. Damit hatte ich eigentlich schon von Beginn meiner Karriere an Probleme. Ich hoffe, dass meine Musik berührt und Emotionen weckt. Letzten Endes ist das das Wichtigste, worum es in der Musik geht." Am besten, man macht sich selbst ein Bild davon. Zum Beispiel, wenn Allhoff "Morla" am 4. Juni in der Unterfahrt vorstellt.

Tim Allhoff, Sa., 4. Juni, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Telefon 4482794