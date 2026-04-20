„Till to go“, „Till Reiners’ happy Hour“, seit vergangenem Jahr auch noch die eigene Late-Night-Show „Till Tonight“, dazu zahllose Gastauftritte bei den Kollegen Sträter, Pufpaff, Kebekus, bei „Heute-Show“, „Die Anstalt“, „Jerks“ und „LOL-Last one laughing“: ganz schön präsent, dieser Till Reiners. Podcast hat er natürlich auch noch, eh klar. Und so ziemlich alle relevanten Kabarett- und Comedypreise abgeräumt, logisch.