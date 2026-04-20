„Till to go“, „Till Reiners’ happy Hour“, seit vergangenem Jahr auch noch die eigene Late-Night-Show „Till Tonight“, dazu zahllose Gastauftritte bei den Kollegen Sträter, Pufpaff, Kebekus, bei „Heute-Show“, „Die Anstalt“, „Jerks“ und „LOL-Last one laughing“: ganz schön präsent, dieser Till Reiners. Podcast hat er natürlich auch noch, eh klar. Und so ziemlich alle relevanten Kabarett- und Comedypreise abgeräumt, logisch.
München-Premiere des neuen SoloprogrammsTill Reiners begeistert zwei Stunden lang im Circus Krone
Lesezeit: 1 Min.
TV-Shows, Serien, Gastauftritte: Der Comedian Till Reiners ist in Deutschland omnipräsent. Im Circus Krone in München tut er, was er am besten kann: Live vor und mit dem Publikum spielen. So ist sein neues Soloprogramm.
Kritik von Thomas Becker
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