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München-Premiere des neuen SoloprogrammsTill Reiners begeistert zwei Stunden lang im Circus Krone

Lesezeit: 1 Min.

Vom Poetry-Slam auf die ganz großen Bühnen: Till Reiners liebt das Rampenlicht.
Vom Poetry-Slam auf die ganz großen Bühnen: Till Reiners liebt das Rampenlicht. Daniel Dittus

TV-Shows, Serien, Gastauftritte: Der Comedian Till Reiners ist in Deutschland omnipräsent. Im Circus Krone in München tut er, was er am besten kann: Live vor und mit dem Publikum spielen. So ist sein neues Soloprogramm.

Kritik von Thomas Becker

„Till to go“, „Till Reiners’ happy Hour“, seit vergangenem Jahr auch noch die eigene Late-Night-Show „Till Tonight“, dazu zahllose Gastauftritte bei den Kollegen Sträter, Pufpaff, Kebekus, bei „Heute-Show“, „Die Anstalt“, „Jerks“ und „LOL-Last one laughing“: ganz schön präsent, dieser Till Reiners. Podcast hat er natürlich auch noch, eh klar. Und so ziemlich alle relevanten Kabarett- und Comedypreise abgeräumt, logisch.

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