Von Oliver Hochkeppel, München

Der 56-jährige Saxofonist Till Martin ist so etwas wie der Ruhepuls der Münchner Jazz-Szene. In seinem stets bedächtigen und bescheidenen Auftreten wie in seinem Spiel gibt es keine modischen Verrücktheiten, keine ziellosen Erregungen. Ebenso konsequent hat Martin seine eigene Ästhetik entwickelt. Jetzt ist sein zehntes Album erschienen, und „Three Piece Puzzle“ bestätigt seine besondere Stellung.