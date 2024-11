Der Olympiapark kann schon einmal die Regenbogenfahnen aus dem Lager holen. Die werden gerne aufgehängt, wenn hier Künstler auftreten, die die Gesellschaft spalten. So einer wie Till Lindemann. Der Musiker soll in ziemlich genau einem Jahr, am Dienstag, 25. November 2025, in der Olympiahalle auftreten – das bisher größte Solokonzert des umstrittenen Sängers in München.