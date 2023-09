Von Miriam Treitinger

Nichts ist zu hören vom Publikum vor dem Siegestor, als die Violinistin Viktoria Sholupata das Stück "Melody" von Myroslaw Skoryk spielt. Ist das ausschließlich Konzentration, die man am Abend des 19. August im Gesicht der jungen Ukrainerin erkennen kann, oder schwingt da auch ein wenig Schmerz mit, vielleicht sogar Trauer? Einigen Anwesenden kommen die Tränen. Als das Stück endet, ist der Applaus umso lauter. Da verändert sich Sholupatas Gesichtsausdruck: Für einen Moment strahlt sie.

Hunderte Menschen sind zum Konzert an der Münchner Ludwigstraße gekommen, aber die Violonistin ist nicht darunter. Sie ist in diesem Moment in Lwiw. Alle blicken gespannt auf das Siegestor, auf das Sholupata, umrahmt von blau-gelben Animationen, projiziert wird. Gleichzeitig sieht die Musikerin das Publikum in Lebensgröße. Wie das funktioniert? Durch das Video-Tool eLive. Auf den ersten Blick funktioniert es ähnlich wie etwa Zoom oder Skype, nur dass die Qualität der Übertragung deutlich besser ist, konzerttauglich.

Die Idee dazu hatte Till Kaestner. Entwickelt hat er es so, wie viele erfahrene Ideen-Umsetzer arbeiten: mit anderen zusammen. Etwa mit Chris Furtner, einem Experten auf dem Gebiet der Live-Übertragung, der selbst Musiker ist und bei der Oktoberfestband Münchner Zwietracht spielt, und mit Rüdiger Linhof, Bassist der Sportfreunde Stiller.

Kaestner, der schon einige Unternehmen wie etwa ein Tech-Start-up gegründet hat, ist ein großer Mann. Nicht metaphorisch, sondern wörtlich. Er misst deutlich über zwei Meter. Aber auch wenn er kleiner wäre, würde er wohl mit seiner freundlichen, dennoch bestimmten Art jeden Raum einnehmen. Seine Arme und Beine sind mit vielen Tatoos geschmückt, einige davon sind popkulturell inspiriert. Die Bilder genauer zu erkennen, gestaltet sich allerdings schwer, wenn man mit Kaestner spricht, denn er gestikuliert pausenlos.

Im Jahr 2020, während des ersten Lockdowns, bekam Kaestner einen Anruf von einem Freund, der ihm sagte: "Mach was, damit Künstler in meinem Wohnzimmer auftreten können." Kaestner wandte sich an einen befreundeten Medienunternehmer, der ihm wiederum den Kontakt zu Furtner und Linhof verschaffte. Zusammen haben sie dann überlegt, geplant und entwickelt, das Ergebnis: eine etwa 60 mal 60 mal 25 Zentimeter große und zehn Kilo schwere Kiste. Klein genug für das Handgepäck im Flugzeug.

Um ein Remote-Live-Konzert wie am Siegestor auf die Beine zu stellen, muss sowohl der Musiker oder die Musikerin eine solche Box haben, als auch der Veranstalter. Die Künstler müssen dann noch ein Mikrofon und eine Kamera anschließen - und wenn sie das Publikum sehen möchten, am besten noch einen Projektor. Zur Not reicht ein Smartphone.

Detailansicht öffnen Sholupata in Lwiw beim Konzert in München. (Foto: Nils Nebe/oh)

Dietmar Lupfer, Geschäftsführer und Mitgründer des Muffatwerks, kann sich vorstellen, eine solche Technologie dort einzusetzen, wo ein klassisches Live-Event nicht möglich ist. Konzerte regelmäßig durch eine digitale Übertragung zu ersetzen, kommt für ihn aber nicht in Frage: Als Musiker gehe man eben auf die Bühne, um Feedback von den Fans zu kriegen und das Publikum zu spüren.

"Ein Start-up zu gründen ist, wie von einer Klippe zu springen und während des Falls ein Flugzeug zu bauen", habe mal ein ehemaliger Kollege zu Kaestner gesagt. "Hier war die Klippe aber ziemlich hoch", gesteht er. Denn eigentlich konnte nicht viel schiefgehen. Furtner hatte das technische Know-How, Linhof Kontakte und Konzerterfahrung.

"Kultur ist eine der großen Säulen unserer Gesellschaft und wir versuchen sie demokratischer, vielfältiger zu gestalten", sagt Linhof, für den das Konzert an der Siegessäule ein voller Erfolg war. Über ihn kam auch die Verbindung zu Sholupata. Der Austausch mit der Ukraine sei ihm seit Beginn des Kriegs ein großes Anliegen: "Wenn wir Kultur aus der Ukraine heraustransportieren, schaffen wir Identität, wenn wir Kultur in die Ukraine hineintransportieren, dann schaffen wir Solidarität". Sholupata selbst sagt, dass sie sich freut, ihre Kunst "allen in der Welt zur Verfügung zu stellen". Auch das Publikum scheint begeistert von ihrem Konzert. "Ich finde es wirklich, wirklich schön, dass sie uns hier in München an ihrer Musik teilhaben lässt", sagt eine sichtlich bewegte Zuschauerin.

Till Kaestner hat die Arbeit für die Plattform LinkedIn vor etwa zehn Jahren nach München geführt. Damals habe er den deutschen Standort des Unternehmens mit aufgebaut, sagt er. Eine große Chance für sein Unternehmen sieht er darin, dass durch die Pandemie und den mit ihr einhergehenden Wegfall von Arbeitsplätzen in der Event-Industrie reguläre Konzerte deutlich teurer geworden sind. Man spare durch diese Art der Konzerte aber nicht nur Geld, sondern auch Emissionen, betont er. In der Zwischenzeit arbeitet das Team daran, die Technik noch effizienter zu verpacken - die Boxen sollen kleiner und leichter werden.

Besonders lange dauert das Konzert von Sholupata nicht, denn wenn es in München 22 Uhr ist, gibt es in Lwiw eine Ausgangssperre. Dafür waren die zwanzig Minuten, die sie gespielt hat, umso intensiver. Es ist eine Begegnung, die so ohne die patentierte Technologie von eLive nicht zustande gekommen wäre. Autogramme kann sie so aber natürlich nicht geben. Auf Stage-Diving, und Aftershow-Partys muss man in Zukunft vielleicht auch häufiger verzichten, denn zum Greifen nah kann man Stars durch eLive nicht kommen.