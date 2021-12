Soeben ist sein neues Album erschienen, im März 2022 tritt Till Brönner dann in der neuen Isarphilharmonie in München auf.

Interview von Oliver Hochkeppel

Um diese Jahreszeit wäre Deutschlands prominentester Jazzmusiker, der Trompeter Till Brönner, normalerweise in München und anderen bayerischen Städten unterwegs. Vielleicht hätte man ihn als Journalist auch in der Balanstraße treffen können, saß doch dort sein Label Sony, bis es vor zwei Jahren nach Berlin umzog. Heuer muss man also mit Brönners neuem, gerade erschienenen Album "Till Christmas" vorliebnehmen. Umso mehr ein Grund nachzufragen, zumal Brönner schon für den März wieder live in München angekündigt ist.