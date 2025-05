Das Gesundheitsreferat der Stadt München setzt sein etabliertes Tigermücken-Monitoring fort. Ziel ist es, die Ansiedlung der asiatischen Tigermücke in München zu überwachen, sodass bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. Hierfür werden an vier Standorten von einer spezialisierten Fachfirma Tigermückenfallen installiert und von Ende Mai an bis in den Herbst regelmäßig ausgewertet.