Insgesamt 971 Asiatische Tigermücken sind dieses Jahr in München nachgewiesen worden. 2025 waren es nur 149 gewesen. Als Grund für den starken Anstieg nennt die Stadt den Klimawandel. Der milde Winter und dazu der heiße Sommer machten es der Tigermücke leicht, sich weiter auszubreiten. Dazu kommt, dass die Stadt ihr Monitoring ausgeweitet hat. Sie erfasst die Tiere , indem sie Fallen an verschiedenen Orten aufstellt und zählt, wie viele Tigermücken dort landen.

Die ursprünglich aus Korea stammende Mücke wurde zum ersten Mal 2019 in München nachgewiesen, seitdem sind die Zahlen kontinuierlich angestiegen. Die Mücken kommen meist in Containern nach Deutschland, weshalb sie gerade in der Nähe von Bahnhöfen gefunden werden. Die Tigermücke ist durch ihr aggressives Stechverhalten für den Menschen besonders lästig und kann zudem zahlreiche Erreger wie Dengue-, Zika- und Chikungunya-Virus übertragen. In Deutschland gibt es bisher aber keinen solchen Fall, da die Mücken hier in der Regel keinen der Krankheitserreger in sich tragen.

Doch weil sich das jederzeit ändern kann, möchte die Stadt die Tigermücken-Population weiter beobachten und betroffene Bürger aufklären. „In Gebieten mit vermehrten Funden haben wir zusätzlich Informationsangebote für die Bevölkerung organisiert, denn alle können dazu beitragen, die Ausbreitung der Tigermücke in München zu verlangsamen“, sagt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Betroffen sind beispielsweise die Stadtteile Großhadern und Laim, in denen sich bereits im vergangenen Jahr kleine Populationen etabliert haben. Die Stadt informiert Bürger mittels Postwurfsendungen oder Beratungsgesprächen bei Bürgersprechstunden oder in der Stadtbibliothek über präventive Maßnahmen.

Der Herbst ist eine entscheidende Zeit, da die Tigermücke ihre Eier ablegt, die auch den Winter überstehen können. Im Frühjahr schlüpfen dann neue Mückenlarven. Um das zu verhindern, empfiehlt das Gesundheitsreferat, darauf zu achten, dass sich im Garten oder auf dem Balkon nirgends über einen längeren Zeitraum Wasser ansammelt, denn jede Wasseransammlung ist eine mögliche Brutstätte für die Tigermücke. Eimer, Gießkannen und Topfuntersetzer sollten daher regelmäßig geleert, Regenrinnen gereinigt und Regentonnen abgedeckt werden. So könne man dazu beitragen, dass nächstes Jahr nicht noch einmal mehr Asiatische Tigermücken gefunden werden als 2026.