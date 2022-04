Von Andreas Pernpeintner, München

Robert Schumanns "Kinderszenen" vereinen auf kleinem Raum unterschiedliche Charakterzüge. So kommt es, dass man die interpretatorische Handschrift der Pianistin Tiffany Poon bei "Klassik vor Acht" im Herkulessaal recht bald im Wesentlichen kennengelernt hat - denn auch für den Rest des Abends bleibt sie der romantischen Stilistik treu (mit der g-Moll-Sonate und zwei Mazurken von Clara Schumann sowie den "Davidsbündlertänzen" von Gatte Robert).

Viel Schönes ist in den Darbietungen zu finden: Poon hat eine sehr gute Klangbeherrschung, findet auch bei sanftester Tongebung Zwischenmelodien, die sie deutlich aufscheinen lässt. So gelangt viel Lyrik in ihr Spiel, die aber nie süßlich ist (die "Träumerei" erklingt angenehm stringent). Auch Virtuoses fasst Poon charmant ein, mit großem Pedaleinsatz Härte vermeidend. Da sie zudem nicht nur die Einzelstücke, sondern auch die Gesamtwerke so zusammenspannt, dass man gut aufpassen muss, wann etwa Clara Schumanns Mazurken in g-Moll und G-Dur aus den "Soirées Musicales" vorüber sind und die "Davidsbündlertänze" beginnen, entsteht ein kaum unterbrochener Erzählstrang.

Durch all dies gehen aber auch Konturen verloren. Das Pedal sorgt für geschmeidigen Klang und glättet zugleich rhythmische Prägnanz. Zwischen gegensätzlichen Einzelstücken scheint Poon eher konziliant vermitteln als die Kontraste markant benennen zu wollen. Die Mazurken huschen mehr elfenreigengleich dahin, als dass sie das Tanzbein schwingen. Zweifelsohne, das klingt elegant. Und: Die Chance, die in den "Davidsbündlertänzen" auskomponierte Gegenüberstellung der Fantasiefiguren Florestan, dem Wilden, und Eusebius, dem Milden, griffig abzubilden, lässt Poon dann doch nicht ungenutzt verstreichen. Dadurch gewinnt ihr Vortrag sehr.