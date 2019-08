8. August 2019, 18:51 Uhr Tierquälerei-Skandal Unerträgliche Ausbeutung

"Das Leiden der Nummer 38 540", 9. Juli:

Verbrechen an Mitgeschöpfen

Vielen Dank für Ihre umfangreiche Berichterstattung über die barbarischen Tierquälereien, begangen an Kühen im Milchviehbetrieb Endres in Bad Grönenbach, Unterallgäu. In meiner nun mehr als 40 jährigen Tätigkeit im Tierschutz sind diese Filmaufnahmen, ausgestrahlt von "Report Mainz" und "Fakt", einige der schlimmsten Dinge, die ich zu sehen bekommen habe. Der Begriff des "Nutz"tieres als solches entbehrt schon jeder Logik. Das Tier ist Mitgeschöpf, es hat einen im Grundgesetz festgeschriebenen Anspruch auf Schutz.

Das Staatsziel Tierschutz wird aber da mit Füßen getreten, wo finanzielle Interessen der Fleisch-, Milch- und Landwirtschaftslobby das Sagen haben. Politik spielt mit oder wird vorgeführt. Recht wird gebeugt. Und das unter den Augen der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was noch geschehen muss, damit wir Menschen endlich den Tieren ihre Würde und ihr Recht auf Leben ohne Wenn und Aber zugestehen, aber ich bin sicher, dass der Tag kommt, an dem wir für die Verbrechen an der Mitgeschöpflichkeit zur Rechenschaft gezogen werden. Um diesem Recht ein wenig nachzuhelfen, habe ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Weirather verfasst. Marianne Rautenberg, Lage

Das kostet Vertrauen

Die geschilderten Missstände auf dem Großbetrieb im Allgäu schreien zum Himmel. Wer als Tierhalter derart ausbeuterisch und unwürdig mit seinen Tieren umgeht, verhält sich im Zweifelsfall auch gegenüber Menschen so. Das gleiche gilt für das ausführende Personal. Es ist ein Skandal von Bauern und Behörden, der auf die gesamte Landwirtschaft und Politik zurückfällt. Was nützen da die schönsten Bilder vom Erhalt der Kulturlandschaft und den damit verbundenen Segnungen gesunder Ernährung? Das Verbrauchervertrauen wird mit Füßen getreten. Es ist aber auch ein Problem massiver Agrarlobby in unseren Parlamenten. Die schuldigen Tierhalter, übrigens auch in der Schweinezucht und Geflügelhaltung, sollten mit aller Härte zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn das nicht ausreicht, müssen Tierschutzgesetze umgehend verschärft werden. Jochen Freihold, Berlin

"Nutztiere" sind Opfer

Massentierhaltung ist Tierquälerei - nicht nur im Kuhstall. Tierquälerei ist im Grundgesetz verboten. Wo bleibt die klare Position der Regierenden? Die Kuh, eines der sensibelsten Säugetiere, wird über das gesamte kurze Leben von uns gequält. Eine Kuh könnte problemlos 20 Jahre alt werden. In der Massentierhaltung wird sie bereits nach drei bis vier Jahren getötet, weil sie nicht mehr wirtschaftlich ist. In den etwa drei bis fünf "Nutzungsjahren" ist sie dauerschwanger - wegen der Milchproduktion, permanent unglücklich - weil ihr sofort nach der Geburt ihr Kalb weggenommen wird, jährlich vergewaltigt in Form der künstlichen Besamung - wegen der verlangten abartigen Milchleistung, voll gestopft mit Antibiotika - weil sie funktionieren muss, und dann der Horrortrip durch Europa zu einem Schlachthof. Die Frage, die stehen bleibt: Muss und darf das eigentlich heute noch geschehen? Die bäuerliche und biologische Landwirtschaft wäre für mich der Königsweg. Aber das bleibt in unserem System wohl ein Traum. Jürgen Schmoll, München