Die Polizei ist der Lösung eines Tierquälerei -Falls von Mitte Februar einen Schritt näher gekommen. In der Nacht vom 14. Februar waren unbekannte Täter in die Ställe der Olympia-Reitanlage in Riem eingedrungen und hatten sechs der dort untergebrachten Ponys malträtiert . Unter anderem wurden den Tieren die Beine zusammengebunden, die Zunge abgebunden und die Mähnen abgeschnitten.

An dem Wochenende wollte der Bayerische Reit- und Fahrverband (BRFV) ein Dressurturnier mit Rahmenprüfungen für alle Altersklassen in Riem veranstalten. Die Ponys sollten zumeist von Jugendlichen zwischen zwölf und 16 Jahren geritten werden. Der BRFV brach das Turnier nach dem Vorfall ab. Keines der Tiere trug bleibende Verletzungen davon.

Nun geht die Polizei Hinweisen nach, denen zufolge die Täter aus dem Reiter-Lager oder dessen Umfeld stammen könnten: Die Tiere seien gezielt angegangen worden, „um die Platzierungen der Starter des Turniers zu beeinflussen“. Es wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.