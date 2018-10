9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Tierparkbrücke Arbeiter stürzt aus sechs Meter Höhe ab

Beim Sturz aus sechs Metern Höhe ist am Montagnachmittag ein Arbeiter auf der Tierparkbrücke in Harlaching schwer verletzt worden. Der Mann wollte von einer mobilen Arbeitsbühne aus eine Straßenlampe reparieren, als aus bislang ungeklärten Gründen der Gelenkmast zum Drehkorb abbrach und der 51-Jährige auf die Straße stürzte. Dabei verletzte sich der Mann am Kopf und wurde in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Brücke für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Das Arbeitsfahrzeug des Baureferats wurde zur Klärung der Unfallursache sichergestellt, das für Betriebsunfälle zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.