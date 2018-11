12. November 2018, 18:48 Uhr Tierpark Neue Heimat in Indien

Mishmi-Takin Ramona verlässt Hellabrunn Richtung Asien

Von Katharina Melzner

Mishmi-Takin Ramona ist eine waschechte Münchnerin. 2017 wurde sie im Tierpark Hellabrunn geboren, wo sie und ihre Artgenossen zu den eher weniger bekannten Tierarten zählen. Ihre Heimat hat die zottelige Hornträgerin jedoch vergangenen Donnerstag verlassen, um in Indien eine wichtige Mission zu erfüllen. Denn Mishmi-Takine sind laut der Roten Liste bedrohter Tierarten als gefährdet eingestuft.

Da sie sogar in ihrem eigentlich Verbreitungsgebiet eher unbekannt sind, hat es sich der Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park im indischen Darjeeling zur Aufgabe gemacht, die Bevölkerung auf Takine und ihren bedrohten Lebensraum aufmerksam zu machen. Eine wesentliche Bedrohung für die Tiere ist die Zerstörung ihres Lebensraumes, denn in ihrem Habitat werden immer mehr Wälder für die Viehwirtschaft gerodet.

Für das Projekt soll Ramona im Frühjahr 2019 mit einer Gruppe von Takinen aus europäischen Zoos nach Indien ziehen. Bevor es losgeht, werden die Tiere im Tierpark Berlin auf ihre große Reise vorbereitet. Ein Gesundheitscheck und ein Kistentraining, das die Tiere an die Transportbox gewöhnen soll, stehen auf dem Programm. "Ramona ist in Berlin gut angekommen. Sie ist schnell aus ihrer Kiste gekommen und wirkte entspannt", teilt der Tierpark Hellabrunn mit. "Wir freuen uns, dass Ramona im Zoo Darjeeling Teil einer wichtigen Mission werden soll", sagt Zoodirektor Rasem Baban. "Genau wie wir in unserem Hellabrunner Mühlendorf auf die heimische Artenvielfalt aufmerksam machen, ist dieses Engagement auch in der Heimat anderer bedrohter Tierarten wichtig." Aktuell besteht die Takin-Gruppe des Münchner Tierparks aus einem Bullen, zwei Kühen und einem Jungtier.

Die Tiere, die zur Gruppe der Ziegenartigen gehören, sind optimal an ihren ursprünglichen Lebensraum im Himalaya angepasst. Sie kommen in Höhen von bis zu 5000 Metern vor.