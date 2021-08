Nachwuchs ist für einen Zoo immer gut, zeigt es doch, dass sich die Tiere im Tierpark wohl genug fühlen, um sich fortzupflanzen. Nachwuchs bei den Mhorrgazellen, wie gerade in Hellabrunn vermeldet, hat einen weiteren positiven Aspekt für einen Zoo: Zwar wird eine Mhorrgazelle, selbst ein für den menschlichen Besucher goldig sich benehmendes Jungtier, kaum so viele Gäste anlocken wie etwa ein vermeintlich knuddeliges Eisbär-Baby. Aber bei den Gazellen, die jetzt fünf mehr sind an der Isar, zeigt sich, was ein Tierpark leisten kann. Die Unterart der Damagazelle galt in den Siebzigerjahren fast als ausgestorben, mit neun Tieren begannen Zoos ein Erhaltungszuchtprogramm, auch Hellabrunn. Es konnten bald Gazellen in Marokko oder Tunesien angesiedelt werden, und so tragen Tierparks aktiv zum Artenschutz bei.