Der Tierpark Hellabrunn rechnet von 2026 bis 2030 mit einem Gesamtverlust von gut 42 Millionen Euro. Das geht aus einer nichtöffentlichen Sitzungsvorlage des Wirtschaftsausschusses hervor. Grund dafür sind dem Papier zufolge sinkende Einnahmen aus dem Ticketverkauf und steigende Kosten zum Beispiel für Personal, Energie, Baukosten und Futter. Erst von 2031 an hofft der Zoo wieder auf ein leichtes Plus. Die Verluste wird die Stadt auffangen müssen, ihr gehören 93 Prozent des Zoos. Zuerst hatte die Abendzeitung darüber berichtet.

Formal geht es in dem nichtöffentlichen Beschluss, den der Wirtschaftsausschuss am Dienstag fassen soll, um den Ausgleich der Verluste von etwa 1,3 Millionen Euro im Jahr 2025. Diese sollen aus Mitteln bezahlt werden, die der Zoo als Corona-Hilfe erhalten, aber bislang nicht aufgebraucht hat. Doch diese Pandemie-Rücklage wird bald erschöpft sein. Das gewinnt umso mehr an Bedeutung, als die Prognosen von 2026 bis 2030 noch viel schlechter ausfallen als das Jahresergebnis 2025.

Schon heuer soll der Tierpark laut Beschlussvorlage mit 4,3 Millionen Euro in die roten Zahlen rutschen. Nächstes Jahr soll es mit einem Verlust von knapp vier Millionen Euro nicht ganz so schlimm kommen, ehe die Finanzlücke deutlich größer wird. Von 2028 bis 2030 rechnet Zoochef Rasem Baban mit einem Fehlbetrag von 10,4 Millionen (2028), dann dem Rekord von 13,1 Millionen (2029) und 10,9 Millionen Euro (2030). Auf diese Verluste kommen für die Stadt noch unabhängig davon gezahlte beziehungsweise zugesagte Zuschüsse, die bis 2028 bei etwa vier Millionen Euro pro Jahr liegen.

Rasem Baban ist der Chef des Tierparks Hellabrunn. Foto: Robert Haas

Die zuständige Bürgermeisterin und Aufsichtsratschefin Verena Dietl (SPD) hält den Zoo dennoch für finanziell gesund und überlebensfähig. „Der Münchner Tierpark befindet sich aktuell in einem guten Finanzzustand mit ausreichend Liquidität“, sagt sie. Dafür bemüht sie ein Rechenbeispiel aus dem Jahr 2025. Die Verluste von 1,3 Millionen Euro seien „über die Anpassung der Eintrittspreise perspektivisch ausgleichbar“, erklärt die Aufsichtsratschefin.

Diese Rechnung ist korrekt, hat aber einen Haken: Die Besucherinnen und Besucher müssen erst seit dem 1. Oktober 2026 mehr für die Tickets bezahlen. Das soll dem Zoo jährlich Mehreinnahmen von 1,6 Millionen Euro bringen, also tatsächlich mehr, als er 2025 verliert. Da diese Preise aber nicht rückwirkend erhoben werden können, soll die Corona-Hilfe für das vergangene Jahr herhalten. Eine zweite Erhöhung der Eintrittspreise wird am 1. Oktober 2027 kommen. Davon erhofft sich der Zoo langfristig ein weiteres Plus von 1,3 Millionen Euro pro Jahr bei den Einnahmen.

Allerdings kämpft der Tierpark vorerst mit einem Besuchereinbruch, der sich verschärfen könnte. Schon im Jahr 2025 kamen nur noch 1,76 Millionen Besucher, etwa 150 000 weniger als 2024 (etwa 1,9 Millionen). Mit dieser Zahl kalkuliert der Zoo auch 2026. Danach stehen zwei große Verkehrsprojekte: Von 2026 bis 2028 wird die U-Bahn-Linie U3 saniert, danach soll die Thalkirchner Brücke von 2028 bis 2030 komplett gesperrt werden. Beides beeinträchtigt die Zufahrt zum Zoo enorm. Danach sollen die wieder bessere Anbindung und das neue Panda-Gehege deutlich mehr Gäste anlocken.

Allein auf den Panda-Effekt zu hoffen, wäre zu kurzsichtig. Grünen-Stadtrat Serzan Celik

Aufsichtsratschefin Dietl geht davon aus, dass sich die Verluste im Ticketverkauf noch verringern lassen. Der Tierpark habe für die Sperrung der Autobrücke ein „Worst-Case-Szenario berücksichtigt“, sagt sie, also die schlimmsten Befürchtungen eingerechnet. „Es wird derzeit alles darangesetzt, diese Sperrungen – auch im Interesse der Anwohnerschaft und ansässigen Gewerbetreibenden – so gering wie möglich zu halten und damit die Plandefizite im Ist deutlich geringer ausfallen“ zu lassen.

Dietl geht auch davon aus, dass neue Gehege und Tierarten die Attraktivität erhöhen werden und die Einnahmen sprudeln lassen. Mit der neuen Dschungelwelt und der geplanten Panda-Anlage sei „der richtige Weg eingeschlagen“. Die Grünen als größere Fraktionspartner sind da nicht ganz so optimistisch. Es sei gut, dass der Tierpark bereits begonnen habe, systematisch nach Sparmöglichkeiten zu suchen, sagt Stadtrat Serzan Celik. Das müsse vom Wirtschaftsreferat und Dietl „gut und mit Nachdruck“ begleitet werden. „Allein auf den Panda-Effekt zu hoffen, wäre zu kurzsichtig.“