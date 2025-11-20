Zum Hauptinhalt springen

Tierpark HellabrunnParkplatz-Betrüger zocken Zoo-Besucher ab

Bei der Polizei sind mehrere Anzeigen wegen mutmaßlicher Betrüger eingegangen (Symbolfoto).
Bei der Polizei sind mehrere Anzeigen wegen mutmaßlicher Betrüger eingegangen (Symbolfoto). (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die wie Sicherheitspersonal gekleideten Männer sollen von Besuchern, die ihr Auto abstellen wollten, Bares verlangt haben. Erst später fiel die Masche auf.

In München sind Besucher des Tierparks Hellabrunn von mutmaßlichen Betrügern abgezockt worden. Die Täter sollen mehrere Tage lang auf einem der beiden Parkplätze für Zoo-Besucher Bargeld für das Abstellen von Autos einkassiert haben. Auf einen der Parkplätze kann man schrankenfrei einfahren. Das Kennzeichen wird gescannt, ein separates Parkticket wird nicht benötigt. Dieses neue System nützten der oder die Betrüger möglicherweise aus.

Die Geprellten merkten den Betrug offenbar, als sie den mit einem Kennzeichen-Scanner ausgestatteten Parkplatz nach dem Zoobesuch wieder verlassen wollten – und die Schranke für sie unten blieb. In mindestens vier Fällen wurde bisher Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Betrüger sollen nach Augenzeugenberichten wie Security-Mitarbeiter gekleidet gewesen sein. Auch der Münchner Tierpark hat nach Angaben eines Sprechers Strafanzeige erstattet.

