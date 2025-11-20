In München sind Besucher des Tierparks Hellabrunn von mutmaßlichen Betrügern abgezockt worden. Die Täter sollen mehrere Tage lang auf einem der beiden Parkplätze für Zoo-Besucher Bargeld für das Abstellen von Autos einkassiert haben. Auf einen der Parkplätze kann man schrankenfrei einfahren. Das Kennzeichen wird gescannt, ein separates Parkticket wird nicht benötigt. Dieses neue System nützten der oder die Betrüger möglicherweise aus.