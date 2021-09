Flamingo-Eingang ohne Flamingos: Im Tierpark Hellabrunn beginnen an diesem Donnerstag die Arbeiten zur Sanierung und Sicherung der Anlage, in der die rosa Vögel leben. Diese werden bis zum Frühjahr in einem Teil des Zoos untergebracht, der für Besucher nicht zugänglich ist. Wegen der Arbeiten muss der Flamingo-Eingang an einzelnen Tagen im Herbst und Winter gesperrt werden.