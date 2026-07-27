Der Münchner Tierpark Hellabrunn erwartet im kommenden Jahr Nachwuchs im Elefantenhaus. Die Asiatische Elefantenkuh Temi ist erneut trächtig, wie der Tierpark am Montag mitteilte. Das Jungtier soll nach einer Tragzeit von rund 22 Monaten voraussichtlich im August 2027 zur Welt kommen. Nachgewiesen wurde die Trächtigkeit durch regelmäßige Urinuntersuchungen, bei denen die Konzentration bestimmter Zyklus- und Trächtigkeitshormone bestimmt wird.

Den Ergebnissen zufolge ist Temi bereits seit dem Frühjahr trächtig. Für die Elefantenkuh ist es die dritte Schwangerschaft nach Ludwig und Otto. Nachdem Jungbulle Otto im vergangenen Jahr an einer Herpeserkrankung gestorben war, werde Temis Trächtigkeit mit größter Sorgfalt begleitet, sagt Tierparkdirektor Rasem Baban. Dazu gehöre auch das sogenannte Medical Training. Dabei führen Veterinärmediziner, Tierpflegerinnen und Tierpfleger stressfreie medizinische Untersuchungen durch.

Asiatische Elefanten zählen mit einer Tragzeit von 22 Monaten zu den Säugetieren mit den längsten Schwangerschaften. Nach der Geburt will der Tierpark insbesondere beobachten, wie sich das Jungtier in die Elefantengruppe einfügt und wie sich deren Dynamik verändert. Die Trächtigkeit sei darüber hinaus von zoologischer Bedeutung. Regelmäßiger Nachwuchs spiele eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Tiere und den Erhalt einer stabilen Population Asiatischer Elefanten. Die Art gilt in ihrem natürlichen Lebensraum als stark gefährdet, so gibt es schätzungsweise nur noch zwischen 40 000 und 50 000 Elefanten dieser Art.