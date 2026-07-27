Zum Hauptinhalt springen

Tierpark HellabrunnElefantenkuh Temi ist wieder trächtig

Temi, hier mit Elefantenbaby Otto, ist wieder trächtig (Archivbild).
Temi, hier mit Elefantenbaby Otto, ist wieder trächtig (Archivbild). Marc Müller

Die asiatische Elefantenkuh erwartet ein drittes Mal Nachwuchs. Das Elefantenbaby soll 2027 zur Welt kommen. Wie sich der Tierpark auf die Geburt vorbereitet.

Von Rebecca Dodaro

SZ bei Google bevorzugen

Der Münchner Tierpark Hellabrunn erwartet im kommenden Jahr Nachwuchs im Elefantenhaus. Die Asiatische Elefantenkuh Temi ist erneut trächtig, wie der Tierpark am Montag mitteilte. Das Jungtier soll nach einer Tragzeit von rund 22 Monaten voraussichtlich im August 2027 zur Welt kommen. Nachgewiesen wurde die Trächtigkeit durch regelmäßige Urinuntersuchungen, bei denen die Konzentration bestimmter Zyklus- und Trächtigkeitshormone bestimmt wird.

Den Ergebnissen zufolge ist Temi bereits seit dem Frühjahr trächtig. Für die Elefantenkuh ist es die dritte Schwangerschaft nach Ludwig und Otto. Nachdem Jungbulle Otto im vergangenen Jahr an einer Herpeserkrankung gestorben war, werde Temis Trächtigkeit mit größter Sorgfalt begleitet, sagt Tierparkdirektor Rasem Baban. Dazu gehöre auch das sogenannte Medical Training. Dabei führen Veterinärmediziner, Tierpflegerinnen und Tierpfleger stressfreie medizinische Untersuchungen durch.

Asiatische Elefanten zählen mit einer Tragzeit von 22 Monaten zu den Säugetieren mit den längsten Schwangerschaften. Nach der Geburt will der Tierpark insbesondere beobachten, wie sich das Jungtier in die Elefantengruppe einfügt und wie sich deren Dynamik verändert. Die Trächtigkeit sei darüber hinaus von zoologischer Bedeutung. Regelmäßiger Nachwuchs spiele eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Tiere und den Erhalt einer stabilen Population Asiatischer Elefanten. Die Art gilt in ihrem natürlichen Lebensraum als stark gefährdet, so gibt es schätzungsweise nur noch zwischen 40 000 und 50 000 Elefanten dieser Art.

© SZ/DOD - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Borreliose und FSME
:Wo die ansteckenden Zecken lauern

Die Infektionsgefahr wird bislang nur großflächig und aufgrund zurückliegender Fälle angegeben. Ein Forscherteam arbeitet nun an detaillierten Vorhersagen – und hat schon erste Erkenntnisse gewonnen.

SZ PlusVon Nicole Graner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite