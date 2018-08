24. August 2018, 06:55 Uhr Tierpark Hellabrunn CSU fordert Fahrradparkhaus

An den Eingängen des Tierparks Hellabrunn sollen Fahrradparkhäuser entstehen. Das regt die CSU-Stadtratsfraktion an. Denn an attraktiven Besuchstagen wie dem 15. August gebe es nahezu gar keine Stellplätze für Fahrräder mehr, so dass ein wilder Verhau von Rädern und Gespannen die Zugänge und Gehwege versperre. Fahrradparkhäuser, so CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl, könnten da eine erhebliche Entlastung bedeuten. Oftmals werde es schon am Vormittag richtig voll. Nach Beobachtung von CSU-Stadtrat Richard Quaas tun sich vor allem Eltern schwer, die ihren Nachwuchs in Fahrradanhängern transportieren. Die Stadt müsse daher reagieren - "denn Fahrräder auf dem Bürgersteig parken, das ist einfach keine artgerechte Haltung", scherzt Quaas. Da es sich um Zoo-Besucher handelt, sollten die Parkhäuser auf Tierparkgelände entstehen.