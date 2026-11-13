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Doppelmoral bei der TierliebeWo der Silberfisch sterben muss, wird dem Hund die Kacke weggeputzt

Lesezeit: 2 Min.

Neuerdings in Hellabrunn zu Hause: der Nordamerikanische Baumstachler.
Neuerdings in Hellabrunn zu Hause: der Nordamerikanische Baumstachler.
Foto: Lisa Reininger/Tierpark Hellabrunn

Heute schon Biber und Baumstachler gefeiert, Spinnen dagegen verflucht? Warum diese tierische Doppelmoral jetzt aufhören muss.

Glosse von Christiane Lutz

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Kürzlich erschlug ich in meiner Wohnung einen Silberfisch. Er rannte nachts eilig über den Badezimmerboden, ich erschrak, aus Ekelreflex haute ich drauf. Hinüber. Silberfische gehören nicht zu den Lebewesen, denen gegenüber ich eine besondere Verantwortung verspüre. Kleine Spinnen hingegen toleriere ich unter bestimmten Umständen und befördere die nicht Tolerierbaren mithilfe mehrerer Utensilien hinaus, weil ich akzeptiere, dass sie dennoch eine sinnhafte Rolle im ewigen Kreislauf übernehmen.

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