Kürzlich erschlug ich in meiner Wohnung einen Silberfisch. Er rannte nachts eilig über den Badezimmerboden, ich erschrak, aus Ekelreflex haute ich drauf. Hinüber. Silberfische gehören nicht zu den Lebewesen, denen gegenüber ich eine besondere Verantwortung verspüre. Kleine Spinnen hingegen toleriere ich unter bestimmten Umständen und befördere die nicht Tolerierbaren mithilfe mehrerer Utensilien hinaus, weil ich akzeptiere, dass sie dennoch eine sinnhafte Rolle im ewigen Kreislauf übernehmen.