Das Münchner Tierheim hat wegen Überfüllung vorübergehend einen Aufnahmestopp für Wildtiere verhängt, wie die Einrichtung auf ihrer Website mitteilt. Die große Zahl an Jungvögeln sowie Igeln und anderen Wildtieren bringt die Einrichtung derzeit an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch die telefonische Beratung ist für die Dauer des Aufnahmestopps nicht verfügbar, Grund dafür sind auch hier mangelnde Kapazitäten.

Im Tierheim München werden derzeit etwa 800 Tiere versorgt, sowie etwa 140 weitere Tiere auf dem angeschlossenen Gnadenhof in Kirchasch. Rund 400 aller betreuten Schützlinge sind Wildtiere, wie eine Sprecherin des Tierheims auf Anfrage mitteilt. Allein im Juni wurden ihr zufolge beispielsweise 50 Igel und Marder, 335 Wild- und Wasservögel sowie 40 Tauben aufgenommen, wobei ein Teil dieser Tiere inzwischen wieder ausgewildert worden sei. Weiter verschärft werde die ohnehin angespannte Lage durch noch geltenden verschärften Quarantäneauflagen für Tierarten, die potenziell von der Vogelgrippe betroffen sind. Die Unterbringung und Versorgung der Wildtiere werde ausschließlich über Spenden finanziert.

Der Tierheim München ist eine der größten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Zum Aufnahmestopp heißt es vom Tierheim: Wenn sich der Gesundheitszustand der derzeit versorgten Tiere weiter verbessere und weitere Auswilderungen möglich seien, könnten in ein bis zwei Wochen wieder neue Wildtiere aufgenommen werden.

Die Einrichtung appelliert zudem an die Bevölkerung, Wildtiere nicht vorschnell einzusammeln. Nicht jedes scheinbar hilflose Tier benötige tatsächlich menschliche Hilfe, teilte die Sprecherin weiter mit. Gerade bei jungen Vögeln würden sogenannte Ästlinge häufig irrtümlich mitgenommen, obwohl sie außerhalb des Nestes von ihren Elterntieren weiter versorgt würden. Das Tierheim empfiehlt deshalb, sich vor dem Eingreifen zunächst bei spezialisierten Beratungsstellen oder Tierschutzvereinen zu informieren.

Anders verhält es sich bei verletzten Wildtieren. Sie sollten grundsätzlich tierärztlich versorgt werden. Allerdings behandele nicht jede Tierarztpraxis Wildtiere, weshalb es sinnvoll sei, vorab bei den Tierarztpraxen nachzufragen. Finderinnen und Finder verletzter oder verwaister Wildtiere können sich trotz des Aufnahmestopps unter anderem telefonisch an Tierärzte, die Tierrettung München, die Wildtierhilfe Bayern, den Landesbund für Vogelschutz (LBV), den Wildtierwaisen-Schutz oder spezialisierte Einrichtungen für einzelne Tierarten wenden. Für Eichhörnchen existieren zudem private Pflegestellen, die auf die Versorgung der Tiere spezialisiert sind. Das Tierheim empfiehlt jedoch, auch dort vorab telefonisch Kontakt aufzunehmen.

Für Finder und Finderinnen von Wildtieren aus umliegenden Landkreisen wie Erding, Ebersberg oder Fürstenfeldbruck gilt außerdem: Zunächst sollten die jeweils zuständigen örtlichen Tierschutzvereine oder Auffangstationen kontaktiert werden.