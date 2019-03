5. März 2019, 18:29 Uhr Tiere Nashorn Tsavo ist tot

Warum der Bulle aus dem Circus Krone starb, ist noch unklar

"Heute morgen war noch alles wunderbar", sagt Frank Keller, der Tierschutzbeauftragte des Circus Krone. Der Nashornbulle Tsavo habe draußen in der Sonne gestanden und sei von Tierärztin Christine Lendl untersucht worden. Am Mittag dann sei er plötzlich in seinem Stall zusammengesackt und innerhalb weniger Minuten gestorben. Auch wenn schon länger bekannt war, dass Tsavo krank war, traf die Nachricht die Mitarbeiter des Zirkus' hart. "Das ist, wie wenn man ein Familienmitglied verliert", erklärt Keller. "Wir leben hier mit den Tieren von früh bis spät zusammen." Dompteur Martin Lacey habe in den letzten Wochen sogar in Tsavos Stall übernachtet.

Das knapp drei Tonnen schwere Breitmaulnashorn hatte in den vergangenen zwei Monaten rund 300 Kilogramm Gewicht verloren. Eine Darmspiegelung, bei der vor rund zwei Wochen die Münchner Feuerwehr mit Lufthebekissen und Gurten assistierte, brachte jedoch kaum neue Erkenntnisse. "Wir haben außer einer Entzündung der Darminnenwand nichts feststellen können, weil wir selbst mit Endoskopie und Ultraschall nicht das ganze Tier durchleuchten können", erklärt Keller. In der Mitte des Kolosses seien circa 800 Kilogramm Körpermasse, die nicht untersucht werden konnten.

Die Tierpathologie der LMU soll nun die Todesursache klären. Tsavos Körper wurde dorthin in einem Spezialtransporter gebracht. Es könne jedoch mehrere Wochen dauern, bis ein Ergebnis der Untersuchungen vorliege, sagte Tierärztin Lendl der dpa. Sie vermutet einen Tumor oder eine Darmverschlingung. Eine entscheidende Rolle könnte aber auch das Alter des Nashorns gespielt haben. Tsavo, der seit 2008 im Circus Krone lebte, ist mit 45 Jahren gestorben. Nashörner leben durchschnittlich 38 bis 40 Jahre.