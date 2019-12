"Ein Leben mit Vollpension" vom 21. November:

Verklärte Darstellung

Ich bitte Sie, hier keine Euphorie walten zu lassen ("Tiere leben in Saus und Braus"), sondern ein wenig zu differenzieren, auch im Interesse Ihrer Leser und deren Kinder:

1. Die Zoos haben in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, die Haltungsbedingungen der Tiere zu verbessern. 2. Es ist klar, dass diese Form der Tierhaltung gegenüber der natürlichen Umgebung nur ein Notbehelf sein kann. 3. Außerdem dürfen die Tiere auf keinen Fall mit unfairen und ungeeigneten Methoden zu Dressurakten missbraucht werden, die ihren natürlichen Verhaltensweisen entgegengesetzt sind.

Der Bildungsauftrag der Zoos kann nicht lauten, unseren Kindern, die ohnehin Probleme haben, sich im Mediendschungel zurechtzufinden, noch völlig verdrehte Eindrücke von unseren Mitgeschöpfen zu vermitteln. Wo der Zoo dazu dient, die letzten noch lebenden Exemplare einer Spezies vor dem endgültigen Untergang zu bewahren, hat er jede Berechtigung. Aber wenn er dazu dient, mit wahnwitzigem Aufwand ein paar Exemplare zu konservieren, deren letzte freie wilde Exponenten gerade von Wilderern und gelangweilten Millionären aus sicherer Entfernung umgebracht werden, ist das absolut kontraproduktiv. Hier muss die Gesellschaft Mittel einsetzen, um durch wirksame Schutzmaßnahmen den Untergang zu verhindern oder hinauszuzögern. Also bitte keine falsche Zoo-Romantik, muten Sie Lesern differenziertes Denken zu. Die sind weiter, als Sie denken. Rolf Höhl, Seeon

Zoos schließen

Grundsätzlich ist es natürlich lobenswert, dass die Zoos sich immer neue Anregungen einfallen lassen, um die Tiere so gut wie möglich zu beschäftigen. Zeigt diese Vorgehensweise doch, dass die Verantwortlichen das Problem erkannt haben. In einem Zoo kann ein Tier niemals artgerecht gehalten werden. Zu versuchen, es den Tieren in Gefangenschaft so angenehm wie möglich zu machen, ist durchaus ein Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem denke ich, dass wir Menschen nicht das Recht haben, Wildtieren diese Art von Leben zuzumuten. Einzig richtige Konsequenz wäre, Zoos nach und nach zu schließen. Karin Oswald, Reichertshofen