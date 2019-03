11. März 2019, 18:50 Uhr Tief "Eberhard" Stürmische Zeiten

Wetterkapriolen: Viele Polizeieinsätze, aber keine Verletzten

Tief Eberhard peitschte den Fußgängern am Montagmorgen gnadenlos den Schnee ins Gesicht. Die Sturmböen waren aber nicht nur unangenehm, sie beschäftigten auch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Zwischen Sonntag- und Montagmorgen verzeichnete das Polizeipräsidium München 176 Einsätze, die mit dem miesen Wetter zu tun hatten. In 122 Fällen gab es Schäden durch umgestürzte Verkehrszeichen oder - wie in Untersendling - durch Ziegel, die von einem teilweise abgestürzten Dach fielen. 47 Gefahrenstellen mussten gesichert werden, sieben Mal lösten die Böen, die mit Spitzenwerten von bis 108 Stundenkilometer über München fegten, falschen Alarm aus. Im Osten der Stadt fielen kurzzeitig 170 Ampelanlagen aus.

Als der Wind einschlief und der Schneefall einsetzte, beruhigte sich die Lage. Die Münchner Autofahrer hatten offenbar in weiser Voraussicht die "O bis O"-Regel beherzigt und ihre Winterreifen nicht vor Ostern gegen Sommerreifen eingetauscht, denn die Polizei meldete keinen einzigen schneebedingten Unfall. Zu dramatischen Szenen kam es jedoch am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Nockherberg: Ein Kranführer hatte in 56 Metern Höhe schwere gesundheitliche Probleme bekommen. Ein Polizeihubschrauber sollte ihn in Sicherheit bringen, doch genau in diesem Moment begann das Schneegestöber. Der Hubschrauber musste abdrehen. Höhenretter der Feuerwehr kletterten daraufhin zu dem Mann und seilten ihn ab.

Die Münchner Feuerwehrleute rückten laut Angaben eines Sprechers während des Sturms zu 150 Einsätzen aus. Eberhard blies so stark durch die Landeshauptstadt, dass in Giesing an der Untersbergstraße Dachplatten einer Kirche herunterfielen. An der Winzererstraße fiel ein eingetopfter Baum auf einer Dachterrasse um; fast wäre er auf dem Gehsteig gelandet. An der Isartalstraße riss der Wind die Reklametafel einer Firma in zwölf Metern Höhe ab. Zum Vorschein kam ein Nest, in dem sich fünf Eichhörnchenbabys befanden. Die Tiere wurden mit der Drehleiter gerettet und in die Obhut des Vereins Eichhörnchen Schutz in München gebracht. Dort wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass die Tiere wohlauf seien und sie einen Sturz aus dieser Höhe nicht überlebt hätten.

Probleme im öffentlichen Nahverkehr gab es laut Angaben der Deutschen Bahn und der Münchner Verkehrsgesellschaft keine.