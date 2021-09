Dieter Reiter zieht seine Enkel der SPD-Wahlparty vor, die FDP feiert ihr Ergebnis im Hofbräukeller, die Linke sucht nach Erklärungen für das eher maue Abschneiden. Bei den Grünen geben sich die Direktkandidaten hoffnungsvoll - doch die Rennen in den Wahlkreisen sind knapp

Von T. Anlauf, I. Bernstein,P. Crone, H. Effern, L. Freymark, A. Hoben, F. Kotteder und S. Krass

Ein enger Kampf um die Direktmandate in den Wahlkreisen, eine Wahlbeteiligung, die schon kurz nach Öffnung der Wahllokale die 50-Prozent-Hürde übersteigt, und ein Oberbürgermeister, der am Wahlabend Besseres zu tun hat, als mit seiner Partei zu feiern. Der Münchner Wahlsonntag im Überblick:

8.30 Uhr: Die 463 Wahllokale sind seit acht Uhr geöffnet - und bereits mehr als die Hälfte der wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner hat ihre Stimme abgegeben. Um 8.30 Uhr liegt die Wahlbeteiligung bereits bei 50,4 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 wurde die 50-Prozent-Marke erst nach zwölf Uhr erreicht.

9.50 Uhr: Dieter Reiter ist bei der Gedenkfeier zum 41. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats entspannt, was die Wahl angeht. "Ich gehe wahrscheinlich nicht zur Wahlparty", sagt der Münchner Oberbürgermeister. "Ich hab Besuch von meinen Enkeln."

17.13 Uhr: Couscous, gerösteter Kürbis, Gemüsewürfel und Joghurt-Minze-Sauce: Warum nicht mal eine Oriental Bowl probieren? Der Abend könnte sich schließlich noch eine ganze Weile ziehen, und so ein Job als Wahlhelfer macht schließlich auch hungrig. Kurz bevor um sechs die Stimmzettel geöffnet werden und es endlich ans Auszählen geht, stärken sich einige noch einmal im MOC-Restaurant.

Detailansicht öffnen Hat er – Olaf Scholz – der Münchner SPD geholfen? Die Stimmung unter den Genossen auf dem Nockherberg ist jedenfalls prächtig. (Foto: Stephan Rumpf)

17.23 Uhr: 37 Tische mit insgesamt 74 Sonnenblumen und 74 Windrädern darauf stehen in der Muffathalle für die Wahlparty der Münchner Grünen bereit. Während Gäste sich selbst auf den aufgeklebten Namenszetteln an den Tischen suchen, spricht die Münchner Grünen-Chefin Ursula Harper durch ihre, selbstverständlich, grüne Maske: "Ich bin nervös, aber optimistisch. Diese Wahl ist einfach für uns alle in Deutschland extrem wichtig."

17.35 Uhr: Geht ja schon gut los, bei der Bayern-SPD: Das erste Stück aus den Lautsprechern ist "Another one bites the dust". Doch Franz Maget, ehemaliger Landeschef der Bayern-SPD, zeigt sich optimistisch und mit dem Versammlungssaal sehr zufrieden: "Der Nockherberg ist immer für ein hochprozentiges Ergebnis gut!"

17.55 Uhr: Die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden kommt bei den Grünen in die Muffathalle. Sie sagt: "Im Verlauf des Sommers war die Entwicklung der Umfragen ja nicht so, dass sie uns gefreut hätten. Da bin ich erst recht stolz auf die Münchner Grünen, dass wir bis gestern Abend den Wahlkampf mit vollem Einsatz durchgezogen haben." Habenschaden verschwindet dann zügig hinter dem Vorhang des Backstage-Bereichs, während sich der Sound in der Halle langsam verändert. Die Hintergrundmusik wird lauter, ebenso das Klirren von Gläsern beim Anstoßen. Noch ist auf der Leinwand hinter der Bühne aber nur eine sich langsam drehende Sonnenblume auf grünem Grund zu sehen.

Detailansicht öffnen Ein paar Grüne fühlen sich angesichts der guten Ergebnisse offenbar so, als seien ihnen Flügel gewachsen. Oder zumindest kleine Windräder. (Foto: Catherina Hess)

18.00 Uhr: Riesenfreude bei der FDP im Hofbräukeller: Die Partei erreicht laut Prognose im ZDF zwölf Prozent. Auch die Grünen in der Muffathalle jubeln bei der ersten Prognose, vor allem über die Zugewinne im Bund (14,5 Prozent/+5,6 Prozent) und in Bayern (14 Prozent/+4,2).

18.15 Uhr: Die ZDF-Prognose kommt auf dem Nockherberg natürlich am besten an, mit zwei Prozent Vorsprung für die SPD. Die Kandidatin für München-West, Seija Knorr-Köning, sagt: "Dass die CDU Laschet aufgestellt hat, war sicher gut für uns." Und die Parole der Grünen "Bereit, weil Ihr es seid" sei offenbar anmaßend gewesen. Die SPD-Stadtvorsitzende und Kandidatin im Münchner Osten, Claudia Tausend, ist noch vorsichtig: "Da kann sich noch einiges ändern, die Prognosen sind ja alles andere als eindeutig." Sie hält es gewissermaßen mit Edmund Stoiber in der Wahlnacht 2002 und macht noch kein Glas Champagner auf.

18.23 Uhr: Die Grünen-Landesvorsitzende Eva Lettenbauer ergreift das Mikrofon, die Blicke der Grünen-Anhänger in der Muffathalle lösen sich vom Bildschirm. Lettenbauer heizt die Stimmung an mit dem Satz: "Wir haben das beste Ergebnis in unserer 40-jährigen Geschichte erreicht." Klar sei aber auch, dass man sich mehr erwartet habe. Und trotzdem: "Wir haben einen klaren Auftrag bekommen, bei der nächsten Regierung mitzumischen."

18.30 Uhr: Die Direktkandidatin der Linken für den Münchner Westen, Nicole Gohlke, hat ein ernstes Gesicht: "Ich habe in den letzten vier Monaten im Wahlkampf eine hohe Akzeptanz erlebt, auch in den Ecken, wo es besonders schwierig ist für uns Linke. Aber die hohe Akzeptanz führt vielleicht nicht dazu, dass die Leute uns auch wählen."

Detailansicht öffnen Da kann man auch mal Danke sagen, denken sich diese FDP-Anhänger und jubeln ausgelassen im Hofbräukeller. (Foto: Friedrich Bungert)

18.45 Uhr: Bei der Linken auf der Schwanthalerhöhe gibt sich Kerem Schamberger, Direktkandidat für den Münchner Süden, kämpferisch - auch wenn das Wahlergebnis für die Partei gerade nicht gut aussieht. "Wir werden aus einer Niederlage gestärkt hervorgehen und weitermachen", sagt der 34-jährige Kommunikationswissenschaftler, der es mit Platz zwölf auf der Landesliste womöglich nicht schafft, in den Bundestag zu kommen.

19.12 Uhr: Jubel bei den Grünen am Stehtisch neben der Theke: "Doris liegt vorne!", ruft eine junge Frau. Sie meint Doris Wagner, die Direktkandidatin im Wahlkreis München-Nord. Doch wer in den Wahlkreisen vorne liegt, wird sich an diesem Abend noch einige Male ändern.

19.23 Uhr: Bei der Linken versucht der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst, das Wahlkampfteam zu trösten. "An euch lag's nicht", ruft er den etwa hundert Menschen zu. Man müsse nun die Fehler analysieren und korrigieren. Die Linke habe vielleicht zu viele Schwerpunkte gesetzt. Man brauche einen Schwerpunkt und der sei die soziale Gerechtigkeit. Trotzdem rief er die Genossinnen und Genossen auf, den Abend zu feiern. "Es kann ois noch besser werden", ruft der Münchner, der in Schweinfurt als Direktkandidat angetreten ist.

Detailansicht öffnen In München verliert die CSU spürbar an Stimmen? Egal – es wird trotzdem geklatscht, was die Hände hergeben. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

19.41 Uhr: 227 von 926 Gebieten in München sind ausgezählt. Bliebe es so, würden die Grünen im Westen und Süden erstmals Direktmandate gewinnen. Der CSU blieben derzeit noch die Mandate im Norden und Osten. Aber der Abend ist noch lang.

19.59 Uhr: Margarete Bause wird auf der Bühne begrüßt und so richtig bejubelt: Die ehemalige Fraktionsvorsitzende im Landtag liefert einen einwandfreien Auftritt, dankt, motiviert, ruft in den Saal: "Grün wächst weiterhin!" Kein Wort zu ihrer schwierigen persönlichen Ausgangsposition bei dieser Wahl. Sie wurde nur auf Listenplatz 22 aufgestellt, was bei dem Ergebnis der Grünen eher nicht reicht. Dafür, dass es also vielleicht ihr letzter großer Auftritt ist, sollte es nicht mit dem Einzug in den Bundestag klappen, meistert sie den Moment souverän.

20.13 Uhr: Die Sozialdemokraten jubeln, als in der Tagesschau die aktuelle Hochrechnung verkündet wird. Kurz zuvor war hier noch gesungen worden: "Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht" von Die Atzen.

20.20 Uhr: Es bleibt knapp: Die Grünen liegen bei den Direktmandaten in München-West und München-Süd vorne, aber nur 0,6 beziehungsweise 0,1 Prozentpunkte vor der CSU. In München-Nord ist es ein Dreikampf zwischen CSU, SPD und Grüne, in München-Ost scheint Wolfgang Stefinger guter Chancen zu haben, das Direktmandat wieder zu gewinnen.

20.31 Uhr: Bei der FDP herrscht weiterhin Zufriedenheit, auch wenn es nach der ersten Hochrechnung noch einmal leicht nach unten ging. "Es war wichtig, dass es kein Rot-Rot-Grün geben wird", sagt Jörg Hoffmann, Vorsitzender der Fraktion von FDP und Bayernpartei im Münchner Stadtrat. Nun verfolge man die Auszählung in München, mit den Direktmandaten aber haben die Liberalen nichts zu tun. Den Fokus wollen die Münchner Bundestagsabgeordneten vor allem auf die Themen Bauen, Wohnen und Klima legen und sich dabei von den Grünen abheben. "Es geht dabei nicht nur um Verbote", sagt Hoffmann. Mit Daniel Föst, dem Bau- und wohnungspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, und dem klimapolitischen Sprecher Lukas Köhler entsende man zwei Experten aus München nach Berlin. Die leichten Verluste, die sich derzeit in München abzeichnen, sieht Hoffmann nicht dramatisch. Das Ergebnis in der Landeshauptstadt sei "ungefähr das, was wir bundesweit bekommen haben".