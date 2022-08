Thüngersheim in Unterfranken ist für den Weinanbau bekannt - nun hat die Gemeinde den Deutschen Preis für Denkmalschutz bekommen. Am Montag gab das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz die zwölf Gewinner für 2022 bekannt. Die "Silberne Halbkugel" ist die höchste Auszeichnung in diesem Bereich und würdigt ehrenamtliches Engagement für die Denkmalpflege in Deutschland. Die Gemeinde bei Würzburg und der Verein WeinKulturGaden wurden für ihr "vorbildliches Engagement" um leerstehende und verfallende landwirtschaftliche Nebengebäude (sogenannte Gaden) geehrt. Sie setzten sich für die Instandsetzung der historischen Gebäude ein, so dass diese unter anderem für Ausstellungen und Konzerte genutzt werden können, heißt es in der Begründung des Nationalkomitees. Der Preis ist nicht dotiert und wird im November verliehen.