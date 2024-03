Was hat einer wirklich auf dem Kasten, der sich "Gedankenleser" nennt und als Illusionist durch die Lande tourt? Mit dieser Frage sieht sich Thorsten Havener immer wieder konfrontiert. Die SZ bat den Münchner, der am 29. April im Rahmen seiner aktuellen Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz in der Freiheizhalle auftreten wird, einen kleinen Einblick in seinen kulturellen Wochenablauf zu geben. Und siehe da: Der Mann, der seine Zuschauer immer wieder mit Erkenntnissen über ihr Innerstes verblüfft, und sie gelegentlich an den Rand ihrer Vorstellungskraft bringt, verrät en passant ein paar Details über sich selbst. Bisher bereits bekannt: Thorsten Havener studierte angewandte Sprachwissenschaften in Deutschland und Kalifornien. Seit mehr als 30 Jahren ist er als Experte für Körpersprache, Führungskräfte-Coachings und Erlebnis-Shows im Geschäft. Das Fernsehen hat ihn bekannt gemacht. Die Gesamtauflage seiner Bücher liegt bei über einer Million Büchern. Allein sein Debüt "Ich weiß, was Du denkst" wurde in 16 Sprachen übersetzt.