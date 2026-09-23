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Thomas von Steinaeckers Roman „Schwestern“Was ein gutes Leben ausmacht

Lesezeit: 3 Min.

Der Schriftsteller und Regisseur Thomas von Steinaecker lebt in Augsburg.
Der Schriftsteller und Regisseur Thomas von Steinaecker lebt in Augsburg.
Foto: Hans-Bernhard Huber/laif

Thomas von Steinaecker erzählt in „Schwestern“ vielschichtig von den verschlungenen Lebenswegen einer Frau und ihrer behinderten Schwester – und von magischen Momenten, in denen sich alles verwandelt.

Von Antje Weber

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Eine Faschingsparty im Münchner Olympiadorf, es ist das Jahr 1989. Die Studierenden sind als Mr. Spock oder Jane Fonda verkleidet, aus den Boxen wummern Lieder von Falco und Hubert Kah, „Ich seh’ den Sternenhimmel, oh-oh“. Die Studentin Bettina allerdings kann den Sternenhimmel höchstens ahnen, weil sie nach drei Whisky-Cola recht betrunken ist. Und weil ihr Hirn ständig Erinnerungen an Faschingsabende zu Hause aufruft, in Landshut, mit der Familie. Wo die geistig behinderte Schwester Simone den Refrain des Entertainers Gottlieb Wendehals mitsingt: „Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse“!

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