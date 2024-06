Von Patrik Stäbler

In der Fröttmaninger Arena läuft an jenem 13. September 2022 das Champions-League-Duell des FC Bayern München gegen den FC Barcelona. Aufseiten der Gastgeber steht Thomas Müller auf dem Rasen, der in der 40. Minute nur knapp die 1:0-Führung für sein Team verpasst. Was der Nationalspieler in diesem Moment nicht ahnt: Nahezu zur selben Zeit betreten drei Männer mit Sturmhauben auf dem Kopf den Garten seines Anwesens in Otterfing, circa 30 Kilometer südlich von München. Dort hebeln sie mit einem Brecheisen die Terrassentür auf, dringen in das Haus von Thomas und seiner Ehefrau Lisa Müller ein und stehlen dort mehr als ein Dutzend teure Armbanduhren, Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von einigen Hunderttausend Euro.