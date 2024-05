Die Dänen setzen auf einen Bayern: Thomas Müller, 34, ist erster deutscher Markenbotschafter von Lego. Die Werbepartnerschaft betrachtet der FC Bayern-Spieler offenbar mit großem Vergnügen: "Mein achtjähriges Ich würde vor Freude in die Luft springen", wird er in einer Pressemitteilung des dänischen Konzerns zitiert. Stundenlang habe er als Kind Fantasiewelten mit den bunten Steinen gebaut, so Müller. Diese Kreativität sei ihm bis heute geblieben, daraus schöpfe er seine Superkraft bei jedem Spiel auf dem Platz. Lego rühmt die "unkonventionelle Spielweise mit einfallsreichen Lösungen" des Nationalspielers. Deshalb sei Müller ein gutes Match für die Spielzeugfirma. Schon etwas länger gibt es den Weltmeister als Lego-Minifigur.