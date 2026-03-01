Warum muss man als Kabarettgeher Thomas Maurer lieben? Weil es der Wiener wie kein anderer versteht, Fundstücke aus der Politik, vor allem aber aus der Kultur mit persönlichem Erleben zu verknüpfen und daraus einen großen gesamtgesellschaftlichen Bogen zu spannen. Vorgetragen in bildreicher, fein geschliffener, so schön österreichisch weicher Sprache, verpackt in (panto-)mimischer Grandezza und ins Ziel gebracht mit aufklärerischer Erkenntnis. Irgendetwas nimmt man nach einem Thomas-Maurer-Abend immer mit nach Hause.

So auch bei seinem neuen, als Deutschland-Premiere in der Lach- und Schießgesellschaft präsentierten Programm „Im falschen Film“. Wie der Titel andeutet, kam Maurers Inspiration diesmal vom Kino, eingeleitet schon mit der Musik aus „The Shining“ als Handy-Klingelton. Die Parallelen des Bösewichts Paul Drax aus dem James-Bond-Film „Moonraker“ zu Elon Musk bringen Maurers Plot ins Laufen: Hier wie da der reichste Mann der Welt, der sich für den Klügsten hält, den Weltraum erobern und Staaten wie Menschen nach seinem Willen manipulieren will.

Das führt Maurer in vielschichtige Betrachtungen über die toxisch-dekadenten Züge der neuen Kaste der Superreichen und ihres Anhangs. Angefangen im Privaten mit der Wiederbegegnung mit einem dumpfen Mini-Tyrannen bei einer Beerdigung (seine Parodie der Trauerrede eines völlig unvorbereiteten polnischen Pfarrers setzte hier zugleich das komödiantische Glanzlicht). Indem er die Spleens der Tech-Giganten mit seiner persönlichen Hobby-Findung ins Absurde trieb: Eine superedle Siebträger-Kaffeemaschine zog sich als Running Gag durch den Abend. Oder mit einer vernichtenden Kritik am sozialdarwinistischen Roman „Herr der Fliegen“ des auch menschlich unappetitlichen Autors William Golding.

Dessen Postulat vom Überleben der Stärkeren setzte Maurer zum Schluss den realen Fall einer Gruppe von auf einer Insel gestrandeten Jugendlichen entgegen, die durch Gemeinsinn und Fürsorge überlebten. Zuversicht und Hoffnung – ein völlig unzeitgemäßes, umso nachklingenderes Ende des Abends (nochmal am 2. April).