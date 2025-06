Wer die Stadt schlechtreden will, bedient sich bei Thomas Mann. Wer es gut meint mit ihr, findet jedoch auch wunderbare Sätze des Schriftstellers. Was denn nun?

Glosse von Wolfgang Görl

Von Februar 1942 an wohnte Thomas Mann in seinem neu erbauten Haus in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, und nicht allzu weit davon entfernt bezog Lion Feuchtwanger eine schmucke Villa. München, wo Feuchtwanger geboren und aufgewachsen war und Thomas Mann fast vierzig Jahre gelebt hatte, schien ewig weit weg zu sein – und doch war es da, quasi als geistiges Mitbringsel eingeschleppt nach Kalifornien, wohin die beiden Schriftsteller vor den Nazis geflogen waren.