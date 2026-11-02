„Nomadin“ sei ihr Lieblingswort, schreibt Volha Hapeyeva in ihrem jüngsten Essayband „Wörterbuch einer Nomadin“ – zugleich weiß sie nur zu gut, welche Abgründe sich mit diesem Wort, mit dieser Lebenssituation verbinden. Die belarussische Schriftstellerin, Linguistin, Übersetzerin und Künstlerin ist aus Furcht vor Repressionen vor sechs Jahren nicht in ihr Heimatland zurückgekehrt, seit zwei Jahren lebt sie in München . Und ist nun die erste Stipendiatin eines neu geschaffenen Thomas-Mann-Stipendiums des Freistaats Bayern .

Wie das Kunstministerium bekanntgab, soll die Auszeichnung an Thomas Manns eigenes Exil erinnern und sein Vermächtnis mit der Auszeichnung „zeitgenössischer Literatur unter den Bedingungen von Exil, Verfolgung und Entwurzelung“ verbinden. Außerdem soll sie „ein deutliches Zeichen gegen die Unterdrückung geistiger Freiheit“ setzen.

Das Stipendium wird künftig alle zwei Jahre an Schriftstellerinnen und Schriftsteller vergeben, die „in einer Exilsituation in Bayern leben“. Es ist mit 15 000 Euro dotiert und soll zusätzlich einen Arbeitsaufenthalt an einem nicht näher benannten „ruhigen Ort“ in Bad Tölz umfassen. Ziel sei es, exilierten Autorinnen und Autoren „Freiraum für ihr literarisches Schaffen zu geben und ihr Werk zugleich öffentlich zu würdigen“.

Volha Hapeyevas „Wörterbuch einer Nomadin“ : Wenn Identitäten ins Fließen geraten Die Schriftstellerin Volha Hapeyeva denkt in ihrem „Wörterbuch einer Nomadin“ über Grenzen aller Art nach – von Sprache und Geschlecht bis zu den Grenzen Europas. SZ Plus Von Antje Weber ...

Ausgewählt werden die Preisträger von einer Jury, der insbesondere Mitglieder von Institutionen angehören, die sich mit dem literarischen Erbe Manns beschäftigen – das reicht vom Literaturarchiv Monacensia über das Literaturhaus München bis zu unter anderem dem Thomas-Mann-Forum München wie auch dem PEN Deutschland. In der Begründung verweist die Jury auf Volha Hapeyevas „funkelnde, berührende Poesie“, außerdem sei ihr Werk eine „weithin wahrgenommene Demonstration gegen Diktatur und Ausgrenzung“.

Auch Kunstminister Markus Blume lobt Hapeyevas Werk: „Ihre Literatur verbindet Sprachkunst mit philosophischer Tiefe und zeigt, wie Erinnerung, Sprache und Identität auch unter den Bedingungen von Verfolgung und Unterdrückung bewahrt werden können.“ Mit dem neuen Stipendium ehre man eine herausragende Autorin und sende zugleich „ein deutliches Signal für die Freiheit der Literatur“. Am 14. Dezember soll die Auszeichnung im Literaturhaus München erstmals verliehen werden. Geplant sind 2027 zudem Werkpräsentationen beim Thomas-Mann-Festival in Bad Tölz und in Schloss Stein bei Nürnberg.

Das neue Stipendium ist eine von etlichen Auszeichnungen, die in den vergangenen Wochen von verschiedensten Institutionen in Bayern bekannt gegeben wurden. So wird in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste am 18. November der mit 30 0000 Euro dotierte Rainer-Malkowski-Preis an die Lyrikerin Dorothea Grünzweig überreicht werden, ein mit 5000 Euro dotiertes Stipendium geht zudem an den Lyriker Christoph Wenzel. Am 2. Dezember wird ebendort überdies der mit 10 000 Euro dotierte Horst-Bienek-Preis für Lyrik an die albanische Schriftstellerin Luljeta Lleshanaku gehen, ein mit 5000 Euro dotierter Förderpreis an die ukrainische Lyrikerin Halyna Kruk.

Die Stadt München hat bereits über die Ernst-Hoferichter-Preise 2027 entschieden, die wie einst der Stifter „Originalität mit Weltoffenheit und Humor“ verbinden sollen. Im Januar wird in einer nicht-öffentlichen Feier zum einen die Autorin Natalie Buchholz ausgezeichnet, der in ihren Romanen leichtfüßig Tiefgang gelinge. Zum anderen werden dem Autor, DJ, Kabarettisten und Puppenspieler Richard Oehmann für „konsequente Umtriebigkeit, Einmischerei und Volksbelustigung im besten Sinne“ 5000 Euro zugesprochen.

Und dann gibt es ein weiteres neues Stipendium, das jedoch noch eines Preisträgers oder einer Preisträgerin harrt: Die Internationale Jugendbibliothek schreibt ab sofort einmal im Jahr ein ein- bis sechsmonatiges Stipendium für die wissenschaftliche Arbeit zu Werk und Leben von James Krüss aus (Bewerbungen an direktion@ijb.de). Wer sich mit dem Münchner Kinderbuchautor näher beschäftigen möchte, erhält 1500 Euro pro Monat und hat einen Arbeitsplatz auf Schloss Blutenburg sicher.