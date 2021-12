Wie Schaufensterpuppen in Glaskästen: Dazwischen kann sich jetzt das Publikum frei bewegen bei der Live-Premiere von "Gespenster - Erika, Klaus und der Zauberer" an den Kammerspielen.

Von Egbert Tholl, München

Anfang dieses Jahres hatte "Gespenster - Erika, Klaus und der Zauberer" zum ersten Mal Premiere, aber nur im Stream, live aus der Therese-Giehse-Halle der Kammerspiele, wo es nun zum ersten Mal vor Publikum gezeigt wird - Premiere ist Dienstag, 21. Dezember, um 20 Uhr. Um dies gleich zu sagen: Die Produktion des Theaterkollektivs "Raum+Zeit", bestehend aus der Dramaturgin Juliane Hendes, dem Autor Lothar Kittstein, dem Regisseur Bernhard Mikeska und der Bühnenbildnerin Steffi Wurster, hinterließ damals einen seltsamen Eindruck. Das hängt aber vor allem damit zusammen, dass man sich mit den Arbeiten von Raum+Zeit Vieles vorstellen kann, aber nichts Virtuelles.

Denn Mikeska spielt mit Intimität, mit Nähe, mit oftmals sehr unmittelbaren Begegnungen mit den Darstellenden. Man geht auf Parcours, man treibt durch Raum und Zeit (der Namen der Kollektivs ist schon auch Programm), die Unterschiede zwischen Vergangenem und Gegenwart, zwischen Erinnertem und sich Ereignendem verschwimmen. Das konnte man damals im Stream nur erahnen, erfühlen konnte man es nicht. Damals wirkten die Gespenster wie eine digitale, semitheatrale Umkreisung der schillernden Geschwister Erika und Klaus Mann und deren Vater Thomas, des weltberühmten Schriftstellers, innerfamiliär "der Zauberer" genannt.

Nun soll natürlich alles anders sein. 46 Menschen dürfen rein und sich im Raum frei bewegen. Sie treffen auf Darstellende in Glaskästen, das ist einem noch aus dem Stream erinnerlich. Aber nun tragen die Besucher Kopfhörer, und aus dem Sounddesign, das aus diesen zu einem dringt, tauchen Stimmen auf, Dialoge, so nah, als hätte man die fremde Stimme im eigenen Kopf. Das technisch ausgefinkelte System soll sogar für Schwerhörige funktionieren.

Riesen-Misserfolg für die Geschwister

Fast die Hälfte seines Lebens verbrachte Thomas Mann in München, wo im November 1905 als erstes von sechs Kindern Erika geboren wurde und ein Jahr später deren Lieblingsbruder Klaus, zu dem sie ein symbiotisches Verhältnis hatte. Die beiden traten wie Zwillinge auf und galten auch später auf ihren Weltreisen als "twins". Zwei Geschwister, die sich lieben, dies aber nicht dürfen - just darum geht es auch in dem Stück "Geschwister" von Klaus Mann, das 1930 an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt wurde. Ein Riesen-Misserfolg, obwohl die große Therese Giehse mitgespielt hat. Mit der hatte Erika Mann mal ein Verhältnis, der Spielort passt also für das Stück.

Man kann sich noch vage an das Stream-Erlebnis erinnern, wobei keine im Netz gesehene Aufführung haften bleibt wie eine live gesehene. Aber das ist ja nun anders. Raum und Zeit werden gesprengt, man bewegt sich vom Erinnerungsblickwinkel Erikas aus auch durch kolportagehafte Familiendetails. Papa Thomas reist nach Venedig, schreibt seine berühmte Novelle "Der Tod in Venedig", Klaus nimmt sich 1949 in Cannes das Leben. Erika überlebt ihren Bruder um zwanzig Jahre.

"Gespenster - Erika, Klaus und der Zauberer", Live-Premiere Di., 21. Dez, 20 Uhr, Kammerspiele, Karten unter www.muenchner-kammerspiele.de