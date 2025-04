Mit Thomas Mann in die Sommerfrische

Ein neues Buch begleitet den Schriftsteller an den Tegernsee

Von Sabine Reithmaier

Die Zweifel verderben Thomas Mann fast den ganzen Urlaub. Fast drei Jahre hat er an seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ geschrieben, ein Buch, das später als Beleg für seine reaktionäre Gesinnung während des Ersten Weltkriegs gelten wird. Doch jetzt im August 1918 sitzt er in der Sommerfrische am Tegernsee und korrigiert die Fahnen des 600-Seiten-Wälzers, den „er jetzt eigentlich genauso gut im Garten verbrennen könnte“.