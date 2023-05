Von Sabine Reithmaier

Thomas Manns ehemalige Villa liegt in einem großen, ruhigen Garten an der Heißstraße. Von 1909 bis 1917 hat der Schriftsteller mit seiner Familie hier in Bad Tölz die Sommermonate verbracht. Dann verkaufte er sein Ferienhaus; heute gehört es den Armen Schulschwestern und ist nicht zu besichtigen.

Es brauchte Jahrzehnte, bis die Stadt erkannte, dass ein Literaturnobelpreisträger gut fürs Image der Kurstadt sein könnte. Das Umdenken setzte erst vor wenigen Jahren ein. Inzwischen gibt es einen Thomas-Mann-Weg, ein Thomas-Mann-Zimmer in der Stadtbibliothek und künftig auch ein Literatenzimmer im Stadtmuseum. Und schon zum zweiten Mal findet nun ein Thomas-Mann-Festival statt (14. - 20. Mai).

Stand vor drei Jahren die Novelle "Der Tod in Venedig" im Mittelpunkt - an ihr schrieb Mann in Bad Tölz - , so widmet sich das Programm mit Lesungen, Führungen, Marionettentheater, Filmen, Liederabenden und Vorträgen dieses Mal dem Roman "Doktor Faustus", den Mann freilich erst im amerikanischen Exil schuf. Doch ganz ohne Bad Tölz kommt das Buch nicht aus.

Mann hat darin dem Klammerweiher ein Denkmal gesetzt, lässt seinen Protagonisten Adrian Leverkühn an dessen Ufer spazieren gehen. Der Weiher, in dem seine Kinder das Schwimmen lernten, liefert allerdings bloß den Namen, die Beschreibung des Teichs passt ansonsten zu einem Gewässer in der Nähe von Polling. Mann kannte auch diesen Ort gut, schließlich besuchte er dort von 1903 bis 1921 regelmäßig seine Mutter Julia. Im "Doktor Faustus" nennt er Polling allerdings "Pfeiffering". Nicht erstaunlich also, dass im Festivalprogramm auch eine Exkursion in das Klosterdorf angeboten wird.

Das Programm jedenfalls ist breit gefächert, bietet für jeden Geschmack etwas. Zum Auftakt am 14. Mai eröffnet im Stadtmuseum die Ausstellung "Verantwortung des Geistes", die Thomas-Mann-Sammler und Doktor-Faustus-Spezialist Eckhard Zimmermann zu eben jenem Roman und seinem Schöpfer kuratiert hat. Ungewöhnlich dürfte der Liederabend mit der Sopranistin Christina Landshamer und Gerold Huber werden, stellt das Duo doch den "Brentano-Zyklus" vor, den im Roman Adrian Leverkühn, für diesen Abend aber Huber vertont hat.

Viel zu erfahren gibt es vermutlich auch bei den diversen Vorträgen, die bekannte Thomas-Mann-Spezialisten halten, beispielsweise Dieter Borchmeyer, Dirk Heißerer, Albert von Schirnding oder als Schriftstellerkollege Albert Ostermaier.

Thomas Mann-Festival 2023, 14. bis 20.Mai, an verschiedenen Orten in Bad Tölz, www.bad-toelz.de