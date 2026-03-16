Gegen Ende kam, worauf wohl viele alte Fans gewartet hatten: Thomas Freitag brachte in einem Sketch die berühmtesten Politiker der alten Bundesrepublik zusammen, von Herbert Wehner, Willy Brandt und Helmut Schmidt bis zu Franz Josef Strauß, Dietrich Genscher und Helmut Kohl. Man konnte daran einerseits erkennen, wie lange Thomas Freitag schon im Geschäft ist, andererseits, wie sich das Kabarett verändert hat. Politiker-Parodien sind ja eher aus der Mode gekommen. Ebenso wie Nummern-Kabarett und das klassische politische Kabarett überhaupt.
Thomas Freitags letztes KabarettprogrammTrotziger Rückzug
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Der Kabarettist Thomas Freitag verabschiedet sich in der Lach- und Schießgesellschaft fulminant von der Bühne.
Kritik von Oliver Hochkeppel
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