Von Allegra Knobloch

"Los, los, ihr faulen Judenbastarde, ihr Drecksäcke, ihr Arschlöcher", hallt es am Donnerstagabend unter der Brudermühlbrücke bis an die Isar. Es ist der Jahrestag der Pogromnacht: zu diesen Stunden wurden vor 85 Jahren über tausend Juden durch das Naziregime ermordet, Synagogen und Geschäfte mutwillig zerstört. Die Worte erschüttern bis ins Mark. Es ist kalt an diesem ungeschützten Ort, das Publikum wird noch ganze 90 Minuten stehen müssen - doch bequem solle der Abend auch nicht sein, so Thomas Darchinger, der die Veranstaltung "Demokratie unter der Brücke" organisiert hat.