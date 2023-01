"African Song Cycle" steht etwas kryptisch für Sonntag, 22. Januar, in der Terminliste des Theaters im Fraunhofer. Dahinter verbirgt sich ein Solo-Auftritt des südafrikanischen Cellisten und Sängers Thokozani Mhlambi bei den Volksmusiktagen. Der 38-Jährige, der in Stockholm und Kapstadt studierte (und einen Master in "Public Culture" und einen Doktortitel in Musikwissenschaft hat), ist eigentlich in der genreüberschreitenden Performance zu Hause und trat bislang in aller Welt vor allem bei interdisziplinären Festivals oder an Universitäten und entsprechenden Institutionen auf. Es dürfte interessant werden, wie sich dies nun ins Ambiente des Fraunhofer-Theaters und in den Rahmen der Volksmusiktage einpasst. Mhlambi wird aus seinem Debütalbum "Zulu Song Cycle" spielen: ergreifender Gesang afrikanischer Hymnen über sehr repetitiven Cello-Motiven.

Thokozani Mhambli, So., 22. Jan., 20 Uhr, Theater im Fraunhofer, Fraunhoferstr. 9, Tel. 26 78 50