Sofern es der programmgestalterische Kerngedanke war, eine übliche Programmfolge von den Füßen auf den Kopf zu stellen, ergibt es natürlich Sinn, Beethovens Egmont-Ouvertüre ganz ans Ende eines mehr als zweistündigen Konzerts zu stellen. So haben es Christian Thielemann und die Staatskapelle Berlin bei ihrem Konzert in der Isarphilharmonie getan.