Sofern es der programmgestalterische Kerngedanke war, eine übliche Programmfolge von den Füßen auf den Kopf zu stellen, ergibt es natürlich Sinn, Beethovens Egmont-Ouvertüre ganz ans Ende eines mehr als zweistündigen Konzerts zu stellen. So haben es Christian Thielemann und die Staatskapelle Berlin bei ihrem Konzert in der Isarphilharmonie getan.
Christian Thielemann und die Staatskapelle BerlinGroßer Konzertabend in der Isarphilharmonie – aber der Höhepunkt kommt zu früh
Lesezeit: 2 Min.
Strauss vor der Pause, Beethoven danach – eigentlich ein Traum. Doch Christian Thielemann und die Staatskapelle Berlin legen bei ihrem Gastspiel in der Isarphilharmonie die Messlatte so früh so hoch, dass der Rest kaum mithalten kann.
Kritik von Andreas Pernpeintner
Operettenabend in der Isarphilharmonie:Jonas Kaufmann und die Tücken unpolitischer Lieder
Keiner singt die Melodien von Lehár und Co. so schön wie Jonas Kaufmann – nun auch auf Ungarisch. Aber kann man das „Wolgalied“ und Klischees über fiedelnde „Zigeuner“ noch genießen wie eh und je?
Lesen Sie mehr zum Thema