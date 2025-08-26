Die Deutschen wollen in der Sauna nicht mehr nur Ruhe, sondern auch Party. Dilan Turan, Chefin der Therme Erding, über Blasmusik, Herzblattaufguss und den Anblick von vielen Nackten.

Von Annette Reuther

Schwitzen und schweigen – das war früher. Wer in der Therme Erding in die Saunalandschaft geht, erlebt Showaufgüsse mit klatschenden und johlenden Mitschwitzenden. Wer mag sowas? Und was ist noch gesund? Fragen an die Chefin der größten Saunalandschaft Deutschlands, Dilan Turan. Die 29-Jährige aus Erding führt ein Team von rund 60 Saunameisterinnen und Saunameistern. Ein Gespräch über den Geruch von Bieraufguss und verrückte Vorschläge aus der Marketingabteilung.