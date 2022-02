Bundesweit haben Polizistinnen und Polizisten am Freitag in einer Schweigeminute ihrer am Montag in Rheinland-Pfalz getöteten Kollegen gedacht. In München versammelten sich etwa 150 Beamte auf der Theresienwiese, um ihre Solidarität mit den Angehörigen zu zeigen. An die 50 Polizisten trauerten vor dem Gebäude des Münchner Polizeipäsidiums an der Ettstraße, andere stumm an ihrem Arbeitsplatz oder bei einem kurzen Halt am Straßenrand.

Eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar waren am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 zwischen den Orten Mayweilerhof und Ulmet im Landkreis Kusel erschossen worden. Seit Dienstag sitzen zwei mutmaßliche Täter in Haft, ein 38- und ein 32-Jähriger aus dem Saarland. Ihnen wird gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen. Einer von ihnen soll sich selbst gestellt haben. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Der brutale Mord habe auch die bayerische Polizei schwer erschüttert, teilte das bayerische Innenministerium mit.