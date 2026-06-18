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Theresia Enzensbergers PoetikvorlesungWie Anarchie die Literatur belebt

Lesezeit: 3 Min.

Mit dem Bauhaus-Roman „Blaupause“ und der Dystopie „Auf See“ ist Theresia Enzensberger bekannt geworden - und wendet sich jetzt dem Genre des Krimis zu.
Mit dem Bauhaus-Roman „Blaupause“ und der Dystopie „Auf See“ ist Theresia Enzensberger bekannt geworden - und wendet sich jetzt dem Genre des Krimis zu. Charles Yunck

Wie kann Literatur Regeln unterlaufen und Wissen vermitteln, ohne unter Ideologieverdacht zu geraten? Darauf sucht Theresia Enzensberger in einer Poetikvorlesung an der LMU München Antworten.

Von Antje Weber

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„Ich soll eine Poetikvorlesung halten?!“ Das fragte Theresia Enzensberger sich beziehungsweise ihre Follower vor zwei Wochen auf Instagram. Und dann riss sie kurz an, was sie vorhatte: Sie wolle über den Satz „pimp my mind sachwärts“ nachdenken, den der Schriftsteller Rainald Goetz einmal in einem SZ-Interview fallenließ.  Außerdem werde es um die russische Sozialistin und Feministin Elisabeth Dmitrieff gehen, um anarchistische Didaktik, Genregrenzen und Reality TV.

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