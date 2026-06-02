Das Erste, das ins Auge sticht, ist das Interieur. Tische aus hellem Holz, Loungeplätze am Fenster, viel Kunst, eine dunkle, strukturierte Decke, als Deko jede Menge frischer Kräuter und Gläser mit Linsen, Nudeln oder Gewürzen. Die Rede ist von der Kantine in der Konzernzentrale der Allianz Versicherung in der Münchner Königinstraße. Sie gehört zu den Besten des ganzen Landes, wie Theresa Geisel festgestellt hat. Mit ihrer gemeinnützigen Organisation Food & Health testet sie zusammen mit einem Team alljährlich Kantinen in ganz Deutschland. Noch nie, so sagt sie, seien Kantinen so gut gewesen wie in diesen Zeiten. Woran das liegt, was ein gutes Betriebsrestaurant ausmacht und was das über die Unternehmenskultur aussagt – darüber hat die SZ mit der 39-Jährigen gesprochen, aber auch mit Egmont Merte, der bei der Allianz für diesen Bereich verantwortlich ist.