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Interview„Kantinen haben der klassischen Gastronomie längst den Rang abgelaufen“

Lesezeit: 5 Min.

Theresa Geisel hat deutsche Kantinen getestet.  Zu den besten im Land gehören auch Betriebsrestaurants in München. Theresa Geisel stammt aus der Hoteliersfamilie Geisel und ist mit dem Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig verheiratet.
Theresa Geisel hat deutsche Kantinen getestet.  Zu den besten im Land gehören auch Betriebsrestaurants in München. Theresa Geisel stammt aus der Hoteliersfamilie Geisel und ist mit dem Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig verheiratet. Catherina Hess

Kantinen galten einst als Inbegriff schlechten Essens. Mittlerweile werde dort häufig besser gekocht als in normalen Restaurants, sagt Food & Health-Testerin Theresa Geisel. Warum Unternehmen mittlerweile auf hochwertige Kost setzen – und was das mit Fachkräftemangel zu tun hat.

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Das Erste, das ins Auge sticht, ist das Interieur. Tische aus hellem Holz, Loungeplätze am Fenster, viel Kunst, eine dunkle, strukturierte Decke, als Deko jede Menge frischer Kräuter und Gläser mit Linsen, Nudeln oder Gewürzen. Die Rede ist von der Kantine in der Konzernzentrale der Allianz Versicherung in der Münchner Königinstraße. Sie gehört zu den Besten des ganzen Landes, wie Theresa Geisel festgestellt hat. Mit ihrer gemeinnützigen Organisation Food & Health testet sie zusammen mit einem Team alljährlich Kantinen in ganz Deutschland. Noch nie, so sagt sie, seien Kantinen so gut gewesen wie in diesen Zeiten. Woran das liegt, was ein gutes Betriebsrestaurant ausmacht und was das über die Unternehmenskultur aussagt – darüber hat die SZ mit der 39-Jährigen gesprochen, aber auch mit Egmont Merte, der bei der Allianz für diesen Bereich verantwortlich ist.

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