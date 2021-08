Von Bernd Kastner

Viele seien gerade "unten", sagt Martin Schäffner. Mit "unten" meint er Afghanistan, so wie viele andere Münchner "unten" sagen, wenn sie im Urlaub in Italien waren. Viele Münchner Afghanen also seien im Sommer aufgebrochen, um Verwandte zu besuchen, und jetzt hängen sie fest in ihrer alten Heimat, in der die Taliban die Macht übernommen haben, kommen nicht mehr raus. "Auf einmal ist der Kontakt abgerissen." Abgebrochen sei er auch zu mehreren ehemaligen Bewohnern des Auerhauses. In der Wohngruppe der Stadt München in der Au betreut Schäffner aktuell zehn junge Afghanen, die als minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland kamen und heute als junge Erwachsene weiter in dem Projekt leben. Dass die aktuellen Auerhaus-Bewohner die früheren nicht mehr erreichen, belaste sie sehr, sagt Schäffner. Und so hat das "Unten" noch eine zweite Bedeutung in diesen Tagen: Die Lage in ihrer Heimat drückt viele Afghanen in München psychisch auf den Boden.

Gerade eben, sagt Schäffner am Dienstag, sei er im Zimmer eines Bewohners gewesen, der die letzte Nacht nur eine Stunde geschlafen habe. Er sei "psychisch am Ende" - ständig diese Bilder, diese Nachrichten, auf allen Kanälen. Unter den Afghanen im Auerhaus, alles junge Männer, gebe es nur noch dieses Thema. Jeder bekomme Fotos aufs Handy, über seine Netzwerke und Kontakte, und jeder zeige "seine" Bilder und Infos den anderen. "Sie reden über nichts anderes." Es verbreite sich das Gefühl unter ihnen, dass ihre Heimat von verschiedenen anderen Staaten verraten und verkauft worden sei, an die Taliban. Immer wieder höre er von den jungen Leuten, dass sie keine Afghanen mehr sein wollten. "Sie schämen sich."

Wer Familienangehörige am Hindukusch hat, für den sei die Belastung gerade besonders stark, erklärt Schäffner. Sind sie akut bedroht? Der andere Faktor sei die eigene Geschichte: Wer im Heimatland traumatisiert wurde, bei dem könnten die aktuellen Bilder zu einer Retraumatisierung führen. "Das ruft böse Erinnerungen wach", sagt Schäffner, der als Diplom-Sozialpädagoge auch eine Ausbildung zum Traumatherapeuten absolviert hat. "Da braucht es viele Einzelgespräche. Man muss das aktiv ansprechen, unbedingt." So könne man die jungen Afghanen etwas beruhigen - zumindest bis zu den nächsten Nachrichten und Bildern.

Zuhören. Reden. Das ist es auch, was Aziz Awad täglich tut, wenn einer seiner zwölf afghanischen Klienten zu ihm kommt. Awad ist Psychotherapeut bei Refugio, dem Münchner Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer, und erlebt "massive Reaktionen" seiner Patientinnen und Patienten, die meisten im Alter zwischen 20 und 50. Bei manchen müsse er, nach therapeutischen Fortschritten, wieder bei Null anfangen. Manche müssten eventuell stationär in Behandlung, manche sähen keinen Lebenssinn mehr, sagt Awad. Da seien die Gedanken an die Angehörigen, die Angst um sie, aber auch die eigenen Schuldgefühle. Weil sie selbst in München in Sicherheit leben, die andere aber den Taliban ausgeliefert seien. Und da sei die eigene Machtlosigkeit, weil sie die Lage nicht ändern können, ja, auch Geld könnten sie derzeit ihren Verwandten nicht überweisen, "nicht mal das".

Hinzu komme bei vielen die Sorge um die eigene Zukunft, sagt Awad, gerade bei denen, die bislang nur geduldet in Deutschland leben, oder über deren Asylantrag noch gar nicht entschieden ist. "Was passiert jetzt mit mir?" Diese Frage stellten sich viele. Klar, er könne dann darauf verweisen, dass Deutschland neuerdings nicht mehr nach Afghanistan abschiebe. Allein, das bringe oft nicht viel, zu häufig seien diese Menschen schon enttäuscht worden. Oft habe der deutsche Staat Afghanen benachteiligt oder übermäßig lange warten lassen. "Bei den meisten ist das Vertrauen weg", sagt Awad. Das Vertrauen in Deutschland.