So exzentrisch seine Outfits sind, so eigenwillig und spannend ist auch seine Musik: der französische Geiger Théo Ceccaldi.

Der Geigen-Revoluzzer Théo Ceccaldi und sein Trio liefern in der Unterfahrt eine Hommage an Django Reinhardt, den ersten Europäer des Jazz. Das Ergebnis ist so verrückt wie eigenwillig.

Von Oliver Hochkeppel

Schon vor Corona gehörte der französische Geiger Théo Ceccaldi zu den Shootingstars der europäischen Jazzszene. Keiner hat bislang den Spielraum seines im Jazz eher exotischen Instruments derart ausgeweitet, vergleichbare Techniken und elektronische Erweiterungen eingesetzt. Ein Revolutionär, der in Bands wie dem von René-Clair-Filmen inspirierten Quartett Petite Moutarde, Tricollectif, Toons, dem Kammerquartett La Scala, bei qÖÖlp mit Christian Lillinger und Ronny Graupe, in Daniel Erdmanns Trio Velvet Revolution, Joëlle Léandres Can You Hear Me, mit seiner Ethno-Trance-Formation Kutu und zuletzt mit seiner nicht nur ironisch so benannten Rockgewitter-Band Freaks für Furore sorgte. Und der deswegen im 2014 einsetzenden Preisregen nicht nur zum "französischen Musiker des Jahres 2016", sondern auch drei Mal - vom Jazz Magazine und bei den französischen Grammys "Victoires du Jazz" - zur "Offenbarung des Jahres" gewählt wurde.

Wenn sich so jemand den großen Django Reinhardt vornimmt, dann kann man sicher sein, dass das keine bloße Fortsetzung der Hot-Jazz- und Gypsy-Swing-Tradition ergibt. In der Tat ist das gerade erschienene Album "Django", eingespielt in seinem 2010 gegründeten Ur-Trio mit seinem jüngeren Bruder, dem ebenso grandiosen Cellisten Vincent Ceccaldi, und dem Gitarristen Guillaume Aknine, die seit langem eigenwilligste und verrückteste Hommage an das Gitarrengenie und den Begründer des ersten eigenen europäischen Jazz-Stils. Wenn die drei es nun in der Unterfahrt vorstellen, wird man auch live erleben, dass der Manouche-Stil Reinhardts nur Inspirationsquelle und Ausgangspunkt ist. Nur zwei der acht Stücke des Albums sind von Reinhardt, darunter das berühmte "Manoir De Mes Reves", alle anderen sind Ceccaldi-Kompositionen. Soliert wird ganz im Gegensatz zum Hot Club du Jazz fast überhaupt nicht, stets geht es um das gemeinsame Spiel mit Motiven und Fragmenten von Reinhardts Musik. Klangfarben und spannungsvolle Gegensätze von ganz weichen Schmuseklängen bis zur wilden Explosion stehen im Mittelpunkt. Musik zum Staunen.

Trotzdem bleibt das Vorbild immer erkennbar und die Musik stets genussvoll. Ceccaldi hat durchaus Sinn für die Tradition, ist er doch mit seinem Bruder, der in den meisten seiner Bands mitspielt, als Sohn eines an einer Musikschule lehrenden Geigers aufgewachsen, der vorzugsweise französische Folklore spielte. Und hat dann, nach frühen Ausflügen ans Schlagzeug, selbst klassische Geige studiert. Man darf davon ausgehen, dass Django Reinhardt Ceccaldis Interpretation seiner Musik gefallen hätte: Hat das Sinti-Wunderkind und Naturtalent doch selbst nie kopiert, sondern immer für radikale Individualität, Weiterentwicklung des Alten und eine eigene Handschrift plädiert. All das liefert Ceccaldi hier mustergültig ab, und man darf ohne Übertreibung konstatieren, dass er damit ein wichtiger Aktivposten der Bewegung ist, die gerade einen neuen europäischen Jazz kreiert. Einen sehr heterogenen zwar, aber doch deutlich vom amerikanischen Jazz unterscheidbar.

Théo Ceccaldi, Di., 8. März, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42, Telefon 4482794