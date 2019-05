10. Mai 2019, 22:01 Uhr Themenabend Alles Liebe

Texte von Wolfgang Goethe und Musik von Maria Szymanowska im Hans-Sieber-Haus

Ein Abend unter dem Titel "Späte Liebe" mit Texten von Wolfgang Goethe und der selten gespielten Musik von Maria Szymanowska findet an diesem Samstag, 11. Mai, 19.30 Uhr, im Theatersaal des Hans-Sieber-Hauses an der Manzostraße 105 in Allach-Untermenzing statt. Neben dem von Dieter Gilde vorgetragenen Texten (Autor: Gerd Ellenbeck) wird der musikalische Teil von Pianistin Maria Roters gestaltet. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.