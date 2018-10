4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Thema des Tages Wie man sich anmeldet

Abitur oder einen Meisterbrief braucht es schon, um Vorlesungen besuchen zu dürfen - und bis zu 300 Euro pro Semester

Als Gast an Uni-Veranstaltungen teilnehmen - das kann grundsätzlich jeder, der auch ein reguläres Studium anfangen könnte. Wer Abitur, Studienabschluss, Meisterbrief oder entsprechende berufliche Erfahrung mitbringt, darf sich anmelden. Wer vorher noch nie Gasthörer an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) war, kann von Montag bis Freitag zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr mit Hochschulzugangsberechtigung und Ausweis ins Hauptgebäude der Uni kommen und sich einschreiben.

Doch auch Gasthörer müssen zahlen: 300 Euro Studiengebühr, wenn man unbegrenzt viele Veranstaltungen besuchen will, 200 für fünf bis acht Wochenstunden oder 100 Euro für weniger als fünf Stunden. Wer die beiden weniger zeit- und kostenintensiven Varianten wählt, muss zur Kontrolle angeben, welche Vorlesungen oder Seminare er besuchen will. Während des Semesters zwischen Veranstaltungen zu wechseln, ist nicht möglich. Was angeboten wird, steht im Vorlesungsverzeichnis. Das gibt es kostenlos auf der LMU-Website und für zwei Euro in Buchhandlungen rund um die Uni. Mit der Veranstaltungsanmeldung haben Gasthörer ebenfalls bis kommenden Freitag Zeit. Doch bei manchen Seminaren ist der Platz rar. Interessierte sollten sich zum Beispiel nicht allzu viel Zeit lassen, wenn sie bei Rundgängen etwas zur Stadtgeschichte Münchens erfahren wollen.

An der Technischen Universität (TU) dagegen dürfte es für alle genügend Sitze geben - Gasthörer dürfen dort nur zu Vorlesungen und nicht zu Seminaren. Die Immatrikulation läuft für sie ab wie an der LMU: Im Studien-Service-Zentrum an der Arcisstraße müssen sie ihre Uni-Zugangsberechtigung und den Personalausweis vorlegen. Dann kann man auch hier angeben, welche Veranstaltungen man belegen möchte. Das Vorlesungsverzeichnis bietet die TU online zum Download an. Hier können sich Wissbegierige vom 22. bis 26. Oktober zwischen 9 und 12 Uhr einschreiben, die TU ruft die gleichen Preise auf wie die LMU - und schon kann es in die Astrophysik-Vorlesung gehen.