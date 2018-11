5. November 2018, 18:42 Uhr Thema des Tages Staatskanzlei

Seit 1905 stand am Rande des Hofgartens das Bayerische Armeemuseum, mit einer 51 Meter hohen Kuppel über der "Ruhmeshalle" im Mittelbau und zwei ausladenden Flügeln. Während viele zerbombte Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg restauriert wurden, blieb vom Armeemuseum die Ruine des Mittelbaus stehen. In den Achtzigerjahren trieb Ministerpräsident Franz Josef Strauß die Idee voran, dort für seine beengt in der Prinzregentenstraße 7 untergebrachte Staatskanzlei einen repräsentativen Neubau zu errichten. 1982 gewannen Diethard Siegert und Reto Gansser einen Architektenwettbewerb mit ihrem Entwurf, der zwei gläserne Flügel vorsah. Das Münchner Forum organisierte vehementen Protest, unter anderem mit einem internationalen Architektensymposium im November 1985. Hauptvorwurf: Das Projekt sei überdimensioniert. Schließlich wurde der Entwurf etwas verkleinert umgesetzt, auch das eine Niederlage fürs Forum. 1993 - fünf Jahre nach Strauß' Tod - war die neue Staatskanzlei fertig. (Foto: Regina Schmeken)