5. Juni 2019, 18:51 Uhr Thema des Tages Pasing-Arcaden

Die Pasing-Arcaden liegen gut erreichbar an Bayerns viertgrößtem Bahnhof - und streng genommen noch an einem weiteren Bahnhof: Neben dem Haupteingang befindet sich das denkmalgeschützte Backsteingebäude der Bürklein-Bahnstation, in dem sich heute ein Bistro befindet. In den Pasing-Arcaden selbst erwarten den Besucher auf drei Stockwerken etwa 150 Läden und insgesamt 39 000 Quadratmeter Verkaufsfläche, dazu noch knapp 30 Cafés und Restaurants. Der erste Teil wurde 2011 eingeweiht, nachdem ein Rechtsstreit zwischenzeitlich die Bauarbeiten verzögert hatte. 2013 folgte dann die Eröffnung des zweiten Abschnitts. (Foto: Catherina Hess)